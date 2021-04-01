Kardeşler arasındaki miras kavgası kanlı bitti: 1 ölü 3 yaralı

Gaziosmanpaşa'da kardeşler arasında çıkan miras kavgasında, bir kişi ağabeyini silahla vurarak öldürürken, yeğeni ve yeğeninin iki oğlunu da yaraladı. Ağabeyini öldüren şahıs olay yerinden kaçarken, polis ekipleri yakalamak için çalışma başlattı.