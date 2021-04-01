Kardeşler arasındaki miras kavgası kanlı bitti: 1 ölü 3 yaralı
Gaziosmanpaşa'da kardeşler arasında çıkan miras kavgasında, bir kişi ağabeyini silahla vurarak öldürürken, yeğeni ve yeğeninin iki oğlunu da yaraladı. Ağabeyini öldüren şahıs olay yerinden kaçarken, polis ekipleri yakalamak için çalışma başlattı.
İstanbul'un Gaziosmanpaşa Hürriyet Mahallesi 279 Sokak'tasaat 19.30 sıralarında yaşanan olayda, 72 yaşındaki Ömer Abdullah Özdemirel ve kardeşi 68 yaşındaki Turan Özdemirel arasında miras yüzünde sorun yaşamaya başladı. Aynı binada oturan kardeşlerden Turan Özdemirel ağabeyi Ramazan Abdullah Özdemirel ile apartman içinde tartıştı.
Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine taraflar arasında kavga çıkarken, Turan Özdemirel yanında getirdiği silahla ağabeyi Ramazan Abdullah Özdemirel'i, yeğeni Kerim Özdemirel'i ve Kerim Özdemirel'in oğulları Ömer Faruk Özdemirel ile Kerem Özdemirel'i vurdu.
SALDIRGAN KARDEŞ, KAYIPLARA KARIŞTI
Kanlar içinde yere yığılan 72 yaşındaki ağabey Ömer Abdullah Özdemirel hayatını kaybederken, yeğen Özdemirel ve çocukları yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kerim Özdemirel'in oğullarının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Saldırıyı gerçekleştiren Turan Özdemirel, kayıplara karışırken polis ekiplerinin şahsı yakalama çalışmaları sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN TAN