GAZİOSMANPAŞA, İSTANBUL (İHA) - Gaziosmanpaşa'da gerçeğini aratmayan deprem tatbikatı

İSTANBUL Gaziosmanpaşa'da okullarda 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında yangın ve deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Gaziosmanpaşa itfaiye ekipleri tarafından düzenlenen tatbikatta deprem anında tahliye eğitimleri verildi. Tatbikat alanına gelen Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu tatbikatı yerinde inceledi.

Türkiye'de beklenen Marmara Depremi kapsamında İçişleri Bakanlığının talimatıyla 1-7 Mart arasında tüm okullarda deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Bu kapsamda Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından Mithatpaşa İlkokulu'nda deprem tatbikatı yapıldı. İstanbul Gaziosmanpaşa itfaiye ekipleri tarafından yapılan tatbikatta iki öğrenci senaryo gereği okulun içerisinden kurtarılarak ilk müdahalesi okulun bahçesinde yapıldı. Çocuklar deprem tatbikatı öncesi tahliye eğitimi aldı.

"900 öğrencimiz vardı senaryo ile birlikte süre içerisinde tahliyeyi gerçekleştirdik"

Tatbikata katılan Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu, "81 ilde tüm okullarımızda İçişleri Bakanlığımızca ilgili kuruluşlarca özellikle okul tahliye programını gerçekleştirdik. Eş zamanlı olarak 11.30'da bizde Gaziosmanpaşa Mithatpaşa İlkokulu'nda gerçekleştiriyoruz. 900 öğrencimiz vardı senaryo ile birlikte süre içerisinde tahliyeyi gerçekleştirdik. Çocuklarımızın çok daha duyarlı hale gelmesi okulda ve evde neler yapması gerektiği hususunda bilgilendirmeyi özellikle deprem haftasında boyunca bakanlığımızın direktifleri doğrultusunda gerçekleştiriyoruz, yerine getiriyoruz. Belediyemizle gönüllülerimizle büyük bir işbirliği içerisinde çalışmaları devam ettirmekteyiz. Mahalle muhtarlarımızın yine özel bir hastanemizin medikal kurtarma birimi tamamı duyarlı, özellikle depreme karşı olan duyarlılığı artırma ilgili büyük bir gayret ve çaba içerisindeyiz" şeklinde konuştu.

Tatbikat olduğunda bizim için en önemlisi hızlı bir şekilde çıkmamız diyen 4. sınıf öğrencisi Emre Temel, "Tatbikat olduğunda bizim için en önemlisi hızlı bir şekilde çıkmamız. Deprem anında çıkmamız gerekiyor ki yani bina çatladığında veya yıkıldığında hemen çıkmamız lazım. Yoksa Allah korusun başımıza bir şey gelebilir. Bir şey olduğunda bulunduğumuz bölgeden uzaklaşmamız lazım ki bizim başımıza bir şey gelmesin ve deprem anında binaların altında kalmamamız gerekiyor. Bu bizim için en önemli şey olabilir" dedi.

Deprem anında neler yapması gerektiğini anlatan 4. sınıf öğrencisi Ece Koç, "Depremde birinci siren çaldığında çök-tutun-kapan hareketini yapmalıyız. Bu sürede kafamızı kapayarak beklemeliyiz. İkinci siren çaldığında ise kendimize ayarlanan merdivenlerden aşağı inmeliyiz. Bahçede yerimizi geçip deprem kimliğimizi almalıyız. Deprem çantasında yiyecek-içecek gibi şeyler var. Düdük ve gerekirse bazı ilaçlar var" şeklinde konuştu.

Yapılan deprem tatbikatının ardından çocuklara yangına ilk müdahale konusunda eğitim verildi. 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında gerçekleşen eğitimler İstanbul'daki birçok okulda düzenleneceği, eğitimlerin artırılarak kentin depreme karşı hazır hale getirilmesi planlandığı bildirildi.