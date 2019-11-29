Eniştesini öldürüp başında polisin gelmesini bekledi

29.11.2019 18:03 | Son Güncelleme: 29.11.2019 18:51

Gaziosmanpaşa'da cezaevinden bir süre önce çıkan Z.Y., cadde ortasında eniştesi B.Ö'yü silahla vurarak öldürdü. Cesedin başında bekleyerek polise teslim olan Z.Y.'nin, eşinin 1 ay önce intihar ettiği ileri sürüldü.

Olay, Gaziosmanpaşa Salihpaşa Caddesi üzerinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aylar önce bir doktorla tartışması üzerine mahkemelik olan Z.Y., 3 gün hapse girdi. Hapisten çıkan Z.Y., karısıyla eniştesi B.Ö.'nün ilişkisi olduğunu öğrendi. Bunun üzerine karısının yanına konuşmaya giden Z.Y.'nin geldiğini öğrenen karısı, Sancaktepe'deki evlerinin camından atlayarak intihar etti. Karısının intiharından sonra tekrar hapse giren Z.Y., yaklaşık 50 gün hapiste yattıktan sonra dün tahliye edildi.

ENİŞTESİNİ KONUŞMAK İÇİN ÇAĞIRDI, KURŞUN YAĞDIRDI

Eniştesini arayarak konuşmak istediğini söyleyen Z.Y., eniştesiyle Salihpaşa Caddesi üzerinde buluştu. Enişte B.Ö.'nün "Karına sahip çıksaydın" demesi üzerine silahını ateşleyen Z.Y., eniştesini 6 yerinden vurdu.

"NAMUS CİNAYETİ" DEDİ KİMSEYİ YAKLAŞTIRMADI

Kanlar içinde yerde yatan B.Ö.'nün başında silahıyla bekleyen Z.Y., 'namus cinayeti' diyerek çevredekileri yaklaştırmadı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan B.Ö. hayatını kaybetti. Olay yerinde bekleyen Z.Y. ise sivil polisler tarafından gözaltına alındı.

ENİŞTESİNİN BAŞINDA GÖZALTINA ALINMAYI BEKLEDİ

Z.Y. olay yerinde kaçmayarak eniştesinin başında polislerin kendisini gözaltına almasını bekledi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırgan silahıyla birlikte sivil polisler tarafından gözaltına alınırken ağır yaralanan B.Ö. hastaneye kaldırıldı. B.Ö. doktorların tüm müdahalelerine rağmen hastanede hayatını kaybetti.

SALDIRGANIN EŞİ 1 AY ÖNCE İNTİHAR ETMİŞ

Şüpheli Z.Y.'nin eşinin, 1 ay önce ağabeyinin Sancaktepe'deki evinde intihar ettiği iddia edildi.

Kaynak: DHA