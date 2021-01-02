Elektrik sobasından çıkan yangında 26 yaşındaki genç yaşamını yitirdi
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Elektrik sobasından çıkan yangında 26 yaşındaki genç yaşamını yitirdi

02.01.2021 13:44 | Son Güncelleme: 02.01.2021 15:42

İstanbul Gaziosmanpaşa'da elektrik sobasından çıkan yangını fark eden anne, 26 yaşındaki oğlundan ses gelmeyince panikledi. Çığlık seslerine uyanan komşuların şaşkın bakışları altında olay yerine gelen ekipler, gencin dumandan zehirlenerek öldüğünü tespit etti.

Yangın, saat 04.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Kazım Karabekir Mahallesi 804 Sokak'taki 5 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın son katındaki elektrik sobası alev aldı.

OĞLUNDAN HABER ALAMAYINCA PANİKLEDİ

Sabah saatlerinde uyanan anne yangını fark etti, ancak beraber yaşadığı oğlu Serhat Çakmak'tan (26) haber alamayınca panikledi. Anne korku içinde, durumu 112 Acil Servis'e bildirdi.

GENCİ HAREKETSİZ BULDULAR

Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına alırken, odada 26 yaşındaki gencin yattığını fark etti. Bunun üzerine eve gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Çakmak'ın çıkan dumandan etkilenerek yaşamını yitirdiğini belirledi.

ELEKTRİK SOBASINDAN KAYNAKLANMIŞ

Sağlık ekipleri ve itfaiyenin çalışmalarının ardından polis, olay yerinde inceleme yaptı. İtfaiye ekiplerinin yaptığı incelemede, yangının elektrik sobasından kaynaklandığı tespit edildi. Yapılan incelemenin ardından bir kuyumcuda çalıştığı öğrenilen gencin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere, Gaziosmanpaşa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Gencin cansız bedeni kaldırıldığı sırada yakınları ve sevenleri gözyaşları içinde ağıt yaktı.

"ÇIĞLIK SESLERİ DUYDUK"

Olayı anlatan ölen gencin komşusu Agit Güler, "Sabah kalktığımızda çığlık sesi falan duyduk. Biz de çıktık polis, ambulans falan gelmişti. Onun dışında bir şey görmedik, yukarı çıktığımızda öldüğünü söylediler. Elektrik sobasından olduğunu ve zehirlendiğini söylediler. Çoluk çocuk yok, genç çocuk" diye konuştu.

Elektrik sobasından çıkan yangında 26 yaşındaki genç yaşamını yitirdi
Elektrik sobasından çıkan yangında 26 yaşındaki genç yaşamını yitirdi
Elektrik sobasından çıkan yangında 26 yaşındaki genç yaşamını yitirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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