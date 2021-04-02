Gaziosmanpaşa'da camiler teravih namazına hazırlanıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gaziosmanpaşa'da camiler teravih namazına hazırlanıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Gaziosmanpaşa'da camiler teravih namazına hazırlanıyor

Ramazan ayına sayılı günler kala Gaziosmanpaşa'da tüm camilerin iç ve çevre temizliği yapılmaya başlandı.

Ramazan ayına sayılı günler kala Gaziosmanpaşa'da tüm camilerin iç ve çevre temizliği yapılmaya başlandı. 12 Nisan Pazartesi akşamı kılınacak ilk teravih namazı için ilçede 76 camii, 11 mescit dezenfekte edilip ibadete hazır hale getiriliyor.

11 ayın sultanı Ramazan'a sayılar günler kala Gaziosmanpaşa genelinde bulunan 76 camii, 11 mescitte geniş kapsamlı temizlik çalışması başladı. Teravih namazı için Gaziosmanpaşa Belediyesi Camii Temizlik Ekipleri periyodik olarak ilçedeki tüm camileri temizleme aracı ile halı yıkama çalışması yaparken, cami avlusu, şadırvan ve tuvaletlerde yıkama ile dezenfekte işlemi gerçekleştiriliyor. Özellikle pandemi nedeniyle dezenfekte edilen camilerde vatandaşların temiz bir ortamda ibadet etmeleri sağlanırken, camilerin güzel kokması için gül suyu sıkılıyor.

"Camilerde dezenfekte işlemlerini yaptıktan sonra gülsuyu sıkılıyor"

Camilerin dezenfekte işlemi hakkında bilgi veren Gaziosmanpaşa Belediyesi Camii Temizlik Ekibi Şefi Serkan Yılmaz, "İlçemiz genelinde 76 adet cami 11 adet mescit bulunmakta ve temizlik ve dezenfekte işlemleri yapılmaktadır. Yaklaşan Ramazan Ayı münasebetiyle bu işlemlerimizi daha fazla sıkılaştırarak vatandaşlarımızın ibadetlerini sağlıklı ve hijyenik ortamlarda yerine getirebilmeleri için her türlü önlemi alıyoruz. Camilerde dezenfekte işlemlerini yaptıktan sonra gülsuyu sıkılmak sureti ile camilerimizin hoş ve güzel bir koku olması sağlanıyor. İçinde bulunduğumuz pandemi dönemi nedeniyle Ramazan ayında görevliler tarafından cemaatin bize gerekli uyarılar yapılarak sosyal mesafe kurallarına uyulması sağlanıyor" dedi. - İSTANBUL

Gaziosmanpaşa'da camiler teravih namazına hazırlanıyor
Gaziosmanpaşa'da camiler teravih namazına hazırlanıyor
Gaziosmanpaşa'da camiler teravih namazına hazırlanıyor
Gaziosmanpaşa'da camiler teravih namazına hazırlanıyor
Gaziosmanpaşa'da camiler teravih namazına hazırlanıyor
Gaziosmanpaşa'da camiler teravih namazına hazırlanıyor
Gaziosmanpaşa'da camiler teravih namazına hazırlanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Mahir Ünal Ali İhsan Su Muhsin Yazıcıoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Berrak Tüzünataç
Spor Ozan Tufan Caner Erkin Abdullah Avcı İsmail Kartal Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Gaziosmanpaşa'da camiler teravih namazına hazırlanıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 13:22:34. #1.14#
title