GAZİOSMANPAŞA'DA BIÇAKLI SOPALI KAVGA KAMERADA
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GAZİOSMANPAŞA'DA BIÇAKLI SOPALI KAVGA KAMERADA

GAZİOSMANPAŞA'DA BIÇAKLI SOPALI KAVGA KAMERADA
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GAZİOSMANPAŞA'DA, yabacı uyruklu olduğu öğrenilen iki grup arasında bıçakların kullanıldığı, sopalarla kovalamacaların yaşadığı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

GAZİOSMANPAŞA'DA, yabacı uyruklu olduğu öğrenilen iki grup arasında bıçakların kullanıldığı, sopalarla kovalamacaların yaşadığı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. 1 kişinin bıçaklandığı kavgada, çok sayıda kişinin ise sopa darbeleri sonucu yaralandığı öğrenildi. Olay, Gaziosmanpaşa Küçükköy'de dün akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, akşam saatlerinde yabancı uyruklu iki grup, henüz bilinmeyen bir nedenle sokakta tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede yerini bıçakların ve sopaların kullanıldığı kavgaya bıraktı. Sokakta kavgayı gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kavga eden kişileri ayırdı, bazı kişiler gözaltına alındı. 1 kişinin bıçakla yaralandığı kavgada, çok sayıda kişinin ise sopa darbeleri sonucu yaralandığı öğrenildi. Öte yandan kavga anı ise cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde, iki grubun elinde sopaların olduğu, bir kişinin önüne gelen bir kişiyi bıçakla yaraladığı ve ardından kovalamacaların yaşadığı görüldü.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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