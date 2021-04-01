Gaziosmanpaşa'da aile üyeleri arasındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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Gaziosmanpaşa'da aile üyeleri arasındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu - Haberler | Güncel

Gaziosmanpaşa'da bir kişi tartıştığı ağabeyini silahla öldürüp, yeğeni ve onun iki oğlunu yaraladıktan sonra kaçtı.

Gaziosmanpaşa'da bir kişi tartıştığı ağabeyini silahla öldürüp, yeğeni ve onun iki oğlunu yaraladıktan sonra kaçtı.

Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi 279. Sokak'taki bir binada aynı aile üyeleri arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Turan Ö. (68), ağabeyi Ramazan Abdullah Ö. (72), ağabeyinin oğlu Kerim Ö, ağabeyinin torunları Kerem Ö. ve Ömer Faruk Ö.'ye silahla ateş etti.

Olayda ağır yaralan Ramazan Abdullah Ö, oğlu ve iki torunu olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Ramazan Abdullah Ö, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, çevreyi güvenlik şeridiyle kapatarak olay yerinde inceleme yaptı. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Gaziosmanpaşa'da aile üyeleri arasındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Gaziosmanpaşa'da aile üyeleri arasındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Gaziosmanpaşa'da aile üyeleri arasındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Gaziosmanpaşa'da aile üyeleri arasındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu

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