Son dakika haberleri! Giresun'da gaziler ve şehit aileleri derneği İYİ Partili Türkkan'ı kınadı - Haberler
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Son dakika haberleri! Giresun'da gaziler ve şehit aileleri derneği İYİ Partili Türkkan'ı kınadı

AA / Atakan Çıtlak - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Giresun Şubesi, Bingöl'de şehidin ağabeyine küfreden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'a tepki gösterdi.

BİNGÖL (AA) - Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Giresun Şubesi, Bingöl'de şehidin ağabeyine küfreden İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'a tepki gösterdi.

Şube başkanı Hayrettin Akgün, dernek binasında yaptığı açıklamada, İYİ Parti'li Türkkan'ın milletvekilliğinden istifa etmesini istediklerini söyledi.

Şehitlerin aziz hatıralarına ve yakınlarına saygısızlık edenleri yüce milletin asla unutmayacağına işaret eden Akgün, şunları kaydetti:

"Aziz şehitlerimizin kanlarıyla kurulan meclisimiz de teröre destek verenlerle, şehidimizin emaneti olan yakınlarına ağza alınmayacak şekilde küfür etme hadsizliği, alçaklığı ve terbiyesizliğine cüret etme cesaretini gösteren, hiçbir parti, milletvekili istemiyoruz. Şehit aileleri ve gaziler olarak, her kim terör sevici, eli kanlı bebek katillerini destekleyen siyasi parti ile temasa geçip, iş tutarsa karşısında bizleri görecektir. Lütfü Türkkan'ı derhal milletvekilliğinden istifa etmesini istiyoruz."

Son dakika haberleri! Giresun'da gaziler ve şehit aileleri derneği İYİ Partili Türkkan'ı kınadı

Son dakika haberleri! Giresun'da gaziler ve şehit aileleri derneği İYİ Partili Türkkan'ı kınadı

Son dakika haberleri! Giresun'da gaziler ve şehit aileleri derneği İYİ Partili Türkkan'ı kınadı

Son dakika haberleri! Giresun'da gaziler ve şehit aileleri derneği İYİ Partili Türkkan'ı kınadı

Son dakika haberleri! Giresun'da gaziler ve şehit aileleri derneği İYİ Partili Türkkan'ı kınadı

AA / Atakan Çıtlak - Son Dakika Haberleri
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