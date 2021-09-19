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Gaziler Günü'nde hoşaf dağıttılar

İhlas Haber Ajansı / Recep Dağdelen - Haberler | Genel

Gaziler Günü'nde hoşaf dağıttılar Hatay'ın Antakya ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla hoşaf dağıtıldı.

Gaziler Günü'nde hoşaf dağıttılar

HATAY - Hatay'ın Antakya ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla hoşaf dağıtıldı.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Hatay Şubesi tarafından Antakya Ulus Meydanı'nda gerçekleştirilen programda bardaklar ile dağıtılan hoşaflar kısa sürede tüketildi.

Etkinlikte Hatay Büyükşehir Belediyesi mehter takımı da bir gösteri yaptı.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Hatay şube başkanı Mehmet Ramiz Bakır, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Bu yıl 19 Eylül Mustafa Kemal'e gazilik unvanının verildiği gündür. Bizler gazi olduğumuz için onurluyuz, gururluyuz. 1917 yılındaki savaşta 43. Piyade Alayı 1. Tabur 1. Bölüğün yemek listesinde bulunan şekeriz üzüm hoşafının halka dağıtılmasını yapıyoruz. 1917 yılındaki atalarımızın savaşmış olduğu o topraklarda yokluğun ve açlığın ne demek olduğunu, bu vatan topraklarını bizlere nasıl emanet edildiğini çok iyi anlamak için şu anki nesillere bunu anlatmaya çalıştık" dedi.

Gaziler Günü'nde hoşaf dağıttılar

Gaziler Günü'nde hoşaf dağıttılar

Gaziler Günü'nde hoşaf dağıttılar

Gaziler Günü'nde hoşaf dağıttılar

Gaziler Günü'nde hoşaf dağıttılar

Gaziler Günü'nde hoşaf dağıttılar

Gaziler Günü'nde hoşaf dağıttılar

Gaziler Günü'nde hoşaf dağıttılar

Gaziler Günü'nde hoşaf dağıttılar
İhlas Haber Ajansı / Recep Dağdelen - Son Dakika Haberleri
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Haber: Gaziler Günü'nde hoşaf dağıttılar - Haberler
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