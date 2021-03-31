Gaziler Derneği Başkanı Temel Şahin güven tazeledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gaziler Derneği Başkanı Temel Şahin güven tazeledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Gaziler Derneği Başkanı Temel Şahin güven tazeledi

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kdz. Ereğli Şubesi'nin 5'inci olağan genel kurulunda mevcut Başkan Temel Şahin güven tazeledi.

Norveç ve Hollandalılar, Ay-Yıldızlılar'ın berabere kalmasıyla grupta kartların yeniden dağıtıldığını düşünüyor
Norveç ve Hollandalılar, Ay-Yıldızlılar'ın berabere kalmasıyla grupta kartların yeniden dağıtıldığını düşünüyor
Türkiye'den ABD'ye 'Soykırım' uyarısı: Bu adımı atmanız halinde karşılık vereceğiz
Türkiye'den ABD'ye "Soykırım" uyarısı: Bu adımı atmanız halinde karşılık vereceğiz

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kdz. Ereğli Şubesi'nin 5'inci olağan genel kurulunda mevcut Başkan Temel Şahin güven tazeledi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kdz. Ereğli Şubesi'nin 5'inci olağan genel kurulu Hüseyin Tatoğlu Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan Genel Kurulda, Divan Başkanlığına Mehmet Özhan, divan başkan yardımcılığına Zafer Toprak ve divan katipliğine Ali Ayhan seçildi.

Kongrede konuşma yapan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kdz. Ereğli Şube Başkanı Temel Şahin, "Kongremizin camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Şahsım ve yönetim kurulum adına en içten duygularla saygılarımı sunarım. Pandemiye rağmen öncelikle özveride bulunup teşrif ettiğiniz için siz değerli üyelerimize teşekkür ederim." İfadelerini kullandı.

Faaliyet ve denetim raporları okunarak oy çokluğu ile kabul edildi. Tek liste ile gidilen kongrede Temel Şahin 3 yıl süreliğine yeniden başkanlığa seçildi.

Temel Şahin başkanlığında yeni yönetim kurulu listesi şu isimlerden oluştu:

Refik Keskin, Turhan Öztürk, Refik Özaydın, Ünal Demirbaş

Yedek liste: Enver Abacı, Kemal Özkul, Mustafa Çakır, İsmail Demirci, Selahattin Hızarcı

Denetim Kurulu: Ali Sezer, Mustafa Tekin, İbrahim Tan

Yedekler: İlyas Beyazay, Hasan Aktaş, Yaşar Demirci

Üst Kurul Delegesi: Ünal Demirbaş

Yedek: Turhan Öztürk - ZONGULDAK

Gaziler Derneği Başkanı Temel Şahin güven tazeledi
Gaziler Derneği Başkanı Temel Şahin güven tazeledi
Gaziler Derneği Başkanı Temel Şahin güven tazeledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özlem Zengin Ali İhsan Su Erkan Kandemir Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Merve Boluğur
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Abdullah Avcı Nihat Özdemir Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Letonya Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gaziler Derneği Başkanı Temel Şahin güven tazeledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 16:35:07. #1.15#
title