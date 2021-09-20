Gaziler, Çamlıca Kulesi'nde kahvaltıda bir araya geldi

Gaziler haftası nedeniyle Güngören Belediyesi tarafından Çamlıca Kulesi'nde düzenlenen kahvaltı programında gaziler bir araya geldi buluştu.

19 Eylül Gaziler Haftası münasebetiyle Çamlıca Kulesi'nde Güngören Belediyesi tarafından gaziler için kahvaltı programı düzenlendi. Program Güngören Kaymakamı Zeyit Şener ve Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir'in katılımıyla gerçekleşti. Gaziler, İstanbul'un eşsiz manzarası eşliğinde Çamlıca Kulesi'nde keyif ile kahvaltı yaptı. Gazilere Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir tarafından hediye dağıtıldı.

"Bizim için unutulmaz bir anı oldu"

Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, gazilerle bir arada bulunmaktan büyük keyif aldıklarını söyledi. Başkan Demir, "Bugün Gaziler Haftası kapsamında ilçemizde yaşayan gazilerimiz ile bir anı olsun. Onlarla bir arada bulunalım diye İstanbul'un yeni kulesi Çamlıca Kulesi'nde bir araya geldik. Bu ülke için savaşmış, bu ülke için mücadele etmiş ve canını ortaya koymuş gazilerimiz ve aileleriyle bir arada bulunalım istedik. Gazilerimizle bir araya gelmekten çok heyecanlıyız. Bugün İstanbul'a yüksekten beraber bakma imkanı bulduk. Bizim için unutulmaz bir anı oldu" dedi.

"Kendimizi şu an gazi olarak hissediyoruz"

1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatında gazi olan Mehmet Mustafa Kutan, "Bütün arkadaşlarımızla birlikte Gaziler günü olarak buraya kutlamaya geldik. Devletimizden, milletimizden Allah razı olsun. Bu etkinlikle biz kendimizi şu an Gazi olarak hissediyoruz. Şimdiye kadar böyle etkinlikler görmedik, yapmadık. Ama bundan sonra daha güzel etkinlikler olacak. Kıbrıs Gazisiyim. 1974'te Gazi oldum. 1 ve 2. harekatta gazi olduk. Gazi olmak çok güzel bir duygu, şehit olanlara Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

Kıbrıs Barış Harekatında Gazi olan bir diğer Gazi Nevzat Kaya ise "Kıbrıs Kuvvetler Alayı'nın askeriyim. Harekata birinci gün öğleden sonra 2. harekata katıldım. Şehit arkadaşlarımız oldu. Bu programı hazırlayanlara teşekkür ediyoruz. Şükranlarımızı sunuyoruz. Senede bir de olsa hatırladıkları için memnunuz. Devamını dileriz" diye konuştu. - İSTANBUL