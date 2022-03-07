Gaziemir Belediyesi'nin, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için hazırladığı "Gaziemirli Kadınlar Engel Tanımıyor Projesi" kapsamında kadınlar kamera karşısına geçti. Kadınlar, diğer kadınlara ilham olmak için zorluklarını nasıl yendiklerini ve başarıya nasıl ulaştıklarını anlattı. Kadınların kayıt altına alınan hikâyeleri kısa film haline getirilerek belediyenin sosyal medya ve Youtube hesaplarından yayınlandı. Kadınların fotoğraflarının ve Gaziemirli Kadınlar Engel Tanımıyor sloganlarının yer aldığı görsel çalışma da ilçedeki ilan panolarına asıldı.

Projede, serasında ürettiği kaktüsleri satarak elde ettiği gelirle sokak hayvanlarını besleyen Hörü Mutlu, down sendromlu üç çocuk annesi Jale Erol, işletmesinde 70 kadına istihdam sağlayan Serpil Erdoğan, 16 yıldır tek başına çay ocağı işleten Sultan Kaya ile kadınların hijyenik ped yerine kullanabilecekleri peddon isimli ürünü geliştiren Reyhan Miray Reyhan başarı hikayeleriyle yer aldı.

"Kadınlar sokağa çıksın"

İlk çocuğu down sendromlu olarak dünyaya gelen Jale Erol, doktorunun "Hemen hamile kalmalısın" tavsiyesine uyarak ikinci çocuğuna hamile kalıyor. Ancak ikinci çocuğu da, üçüncü çocuğu da aynı hastalıkla dünyaya geliyor. Yaşamını çocuklarına adayan Erol, büyük zorluklarla karşılaşsa da çocuklarının eğitim görmesini, sporla sanatla uğraşmalarını ve meslek sahibi olmalarını sağlıyor.

Üç çocuğunu hayatın her alanında söz sahibi yapan Jale Erol, kendisiyle aynı kaderi paylaşan ailelere destek olmak için Zihinsel Engellileri Topluma Kazandırma Derneği'ni kuruyor. Dernekte yürüttüğü faaliyetlerle ailelerin zorlukları aşmalarına ve çocuklarının hayata katılmalarına yardımcı oluyor. Jale Erol, kadınlara "Hayatta baş edilemez hiçbir şey yok. Ben yapacağım dediğinizde, buna inandığınızda her şeyi yaparsınız. Yeter ki kadınlar sokağa çıksın, hayatta daha fazla rol alsın" çağrısı yapıyor.

Hayallerinizin peşinden gidin

Gaziemir Belediyesi'nin Cv Bank biriminden eleman ihtiyacını karşılayan Fersan Filtre firmasının sahibi Serpil Erdoğan, 110 kişinin çalıştığı işletmesinde 70 kadına istihdam sağlıyor. Özellikle, işletmesinin bulunduğu Sarnıç bölgesindeki kadınlara iş imkânı tanıyan Serpil Erdoğan, "İşletmeci olarak ticaret yapmanın, para kazanmanın yanında kadınlara istihdam sağlamayı çok istiyorum. Burada, personel olarak özellikle kadınları tercih ediyoruz, ihtiyacı olan kadınları. Kadınlar, çalışsınlar, ayaklarının üzerinde dursunlar. Hayallerinin peşinden gitsinler. Hayaller, onları en güzel yerlere götürür." diye konuştu.

"Yeter ki isteyin!"

Gaziemir'in Sarnıç bölgesinde yaşayan Sultan Kaya, bacaklarındaki sağlık sorunu nedeniyle yürüme zorluğu çekmesine rağmen azimle kendi ayaklarının üzerinde durmayı başarıyor. Sultan Kaya, Sarnıç'taki bir fabrikada 20 yıl çalıştıktan sonra emekli oluyor. Emekli olduktan sonra evde oturmayı reddeden Kaya, çok sevdiği çalışma hayatına geri dönüyor. Kaya, eşinin işlettiği çay ocağında çalışmaya başlıyor. 2006 yılında eşini kaybeden Sultan Kaya, 'yapamazsın' diyenleri dinlemiyor ve kollarını sıvayarak çay ocağını tek başına işletmeye başlıyor. Kadınlara seslenen Sultan Kaya, "Kadın işi, erkek işi diye bir şey yok. Herkes 'çay ocağını işletemezsin' dedi, ama ben başardım. İstedikten sonra insanın başaramayacağı bir şey yok" diyor.

Can dostları "çiçek"lerle besliyor!

15 yıldır sokak hayvanlarının bakımını gönüllü olarak yapan Hörü Mutlu, Menderes'in Develi Köyü'ndeki serasında yetiştirdiği kaktüsleri pazarlarda ve festivallerde satarak elde ettiği gelirle 200'e yakın sokak hayvanını besliyor. Evinin önünde bulunan parktaki ve Sarnıç Gölet Alanı'ndaki köpekleri besleyerek güne başlayan Mutlu, daha sonra aracıyla serasına doğru yola çıkıyor. Mutlu, tarlasına giderken yolunun üzerindeki birçok hayvanı da besliyor. Hörü Mutlu'nun yolunu dört gözle bekleyen köpekler, Mutlu'nun arabasının kornasını duyar duymaz koşarak arabanın etrafını sarıyor. Köpekleri besleyen, suluklarını dolduran Mutlu, onların sağlık durumlarını da kontrol ediyor. Gaziemir Belediyesi'nin Veteriner İşleri Müdürlüğü'nden hayvanlar için tedavi desteği alan Hörü Mutlu, "Kaktüs yetiştirerek elde ettiğim gelirle sokaktaki çocuklarıma; kedime, köpeğime bakıyorum. Artan parayla da kendi hayatımı sürdürüyorum" diyor.

Babası için yola çıktı, kadınların hayatlarına dokundu

Alzheimer hastası babasının ihtiyaçlarına cevap verecek ürünleri bulamaması üzerine ürün geliştirme yoluna başvuruyor Reyhan Miray Reyhan, hastalar için iç çamaşırı üretiyor. Daha sonra kadınların organik ped ihtiyacını karşılamak için harekete geçen Reyhan, kadınların hijyenik ped yerine kullanmaları için Peddon ismini verdiği ürünü geliştiriyor. Reyhan, geliştirdiği uzun süreli kullanılabilen bu sürdürülebilir ürünle hem kadınların sağlığını hem de doğayı koruyor.

"Bu sürdürülebilir bir ürün" diyen Reyhan, "Bir kadın hayatı boyunca 12 bin hijyenik ped kullanıyor. Bu hijyenik ürünlerin bir tanesi doğada 50 yılda çözünüyor. Geliştirdiğim ürün hem kadınların sağlığını hem de dünyamızı koruyor" diye konuştu.

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