Gaziemir'den Rusya'ya dostluk şarkısı
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Gaziemir'den Rusya'ya dostluk şarkısı

Dünyanın farklı ülkelerinden profesör, siyasetçi, çevre aktivisti ve öğrenciler Rusya'nın Zafer Gününü seslendirdikleri şarkı ile kutlarken, korodaki en küçük isim ise 9 yaşındaki Gaziemirli Özgü Beren Kırkhan oldu.

Gaziemir'den Rusya'ya dostluk şarkısı
13.05.2020 10:40 | Son Güncelleme: 13.05.2020 10:40

Dünyanın farklı ülkelerinden profesör, siyasetçi, çevre aktivisti ve öğrenciler Rusya'nın Zafer Gününü seslendirdikleri şarkı ile kutlarken, korodaki en küçük isim ise 9 yaşındaki Gaziemirli Özgü Beren Kırkhan oldu.

Sovyetler Birliği'nin 2. Dünya Savaşında Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin yıl dönümü salgın hastalığa denk gelince Rusya, 9 Mayıs Zafer Gününü kutlayamadı. Bu nedenle dünyanın dört bir yanından ülkeler Zafer Gününü kutlamak için özel bir şarkıyı seslendirerek Ruslara armağan etti. Türkiye'den de Gaziemir Belediyesi Çocuk Korosu Kursiyeri 9 yaşındaki Özgü Beren Kırkhan şarkıyı seslendirerek sanal koroya katıldı.

Gaziemir Uluslararası Çocuk Şenliğine de davetli olan ancak salgın nedeniyle etkinlik iptal olunca katılamayan Volgograd, Türkiye'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını gönderdikleri video mesaj ile kutlamış, "Dostluğumuz her zaman baki kalacak" mesajı vermişti. Bu jestin ardından Gaziemir Belediyesi de dünyanın çeşitli ülkelerinden profesör, siyasetçi ve bilim adamlarının yer aldığı sanal koroya dahil olarak Zafer Günü için Rusya'ya farklı bir kutlama mesajı göndermiş oldu. Farklı yaş ve meslek gruplarından oluşan sanal koro, Rusya'da vatanı için savaşan askerlere söylenen bir şarkıya dönüşen Mikhail İsakovsky ve Matvey Balnter'in Katyuşa şarkısını seslendirdi.

Türkiye'den Özgü Beren Kırkhan'ın İngilizce olarak seslendirdiği dostluk şarkısını Belçika Liege Üniversitesinden Profesör Emeritus, Dr. Joseph Vromans, Tayland Bankok'tan Huzurlu Bir Gelecek İçin Uluslararası Gençlik Konferansı katılımcısı Nicha Todumrongkul, Çin'in Jilin Şehri Dış İlişkiler Görevlisi Li Yanyong, Fransa Grigny'den Huzurlu Bir Gelecek İçin Uluslararası Gençlik Konferansı katılımcısı Ines Lacial, Japonya Hiroşima'dan Barışçıl Gelecek İçin Uluslararası Gençlik Konferansı Başkanı, Hiroşima Uluslararası Dostluk Derneği Kurucusu Dr. Koki Inai, Almanya Berlin'den Yazar Christian Reimann ve Alman Federal Meclis Sol Hizip Sözcüsü Michael Schlick de katıldı.

Gaziemir Belediyesi ile kardeş olan Rusya'nın Volgograd şehri için özel olarak seslendirilen şarkı, Volgograd Belediyesi tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Video, ülkede büyük beğeni topladı.

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Gaziemir Belediyesi olarak kardeş Volgograd şehrinin ve Rus halkının Zafer Gününü kutlamak için bu şarkıyı seslendirme kararı aldıklarını belirterek "Şenliğimize katılmaları için davet göndermiştik. Ancak salgın nedeniyle organizasyonumuzu iptal etmek zorunda kaldık. Bizim 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutlamak için özel bir video hazırlayıp göndermişlerdi. Biz de bu jeste karşılık vermek istedik. Dünyanın birçok ülkesiyle oluşturulan sanal koroya biz de katıldık. Çocuk koromuzdan Özgü Beren Kırkhan da o güzel sesiyle şarkıyı seslendirdi. Görüştüğüm yetkililer, dostluk için atılmış bu adım için çok teşekkür etti. Videonun başta Volgograd şehrinde olmak üzere ülkede büyük beğeni topladığını ilettiler. Sınırların kapalı olması dostluğumuza engel değil" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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