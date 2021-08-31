Gaziemir'de 99. gurur yılına yakışır kutlama
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Gaziemir'de 99. gurur yılına yakışır kutlama

Gaziemir'de 99. gurur yılına yakışır kutlama
Bültenler - Haberler | Güncel

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü Gaziemir'de çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Gaziemir Belediyesi'nin düzenlediği etkinliklere yoğun ilgi gösteren yurttaşlar büyük zaferi coşkuyla ve gururla kutladı. Gaziemir Belediyesi'nin Festival Alanı'nda düzenlediği etkinlikte, Büyük Türkiye Orkestrası sahne aldı, yüzlerce Gaziemirli Ata'sı için zeybek oynadı.

Zafer Bayramı kutlamaları, Gaziemir Ata'sı için oynuyor etkinliğiyle başladı. Belediye Başkanı Halil Arda'nın da katıldığı dans gösterisinde, yüzlerce Gaziemirli Ata'sı için zeybek oynadı. Dans gösterisinin ardından Büyük Türkiye Orkestrası sahne aldı. Şef Tarkan Erkan yönetiminde sahneye çıkan orkestra, dinleyicilere muhteşem bir konser yaşattı. Seslendirdiği marşlarla zafer coşkusunu zirveye taşıyan müzik topluluğuna Gaziemir Belediyesi'nin halk oyunları eğitmenleri de danslarıyla eşlik etti.

Atatürk yolumuzu aydınlatıyor

Zafer Bayramı'nın yıl dönümü kutlama etkinliğinde konuşan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, büyük zaferin önemine değindi, "Türk milleti, 99 yıl önce tarihte eşi ve benzeri görülmemiş direniş ve mücadele sonunda özgürlüğüne kavuşmuştur. Bu zafer bize millet egemenliğinin, Cumhuriyet'in, demokrasinin en önemlisi laikliğin bir ulus için ne kadar yaşamsal önem arz ettiğini göstermiştir. Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere çizdiği yol bir fener görevi görmekte ve yolumuzu aydınlatmaktadır" dedi.

Büyük Taarruz'un zaferle sonuçlanmasının bir dönüm noktası olduğuna vurgu yapan Başkan Halil Arda, sözlerine şöyle devam etti:

"Büyük Taarruz zaferle sonuçlanmasaydı ne olurdu? Bir defa biz olmazdık. Türkiye Cumhuriyet'i olmazdı. Anadolu tekrar bizim vatanımız olmazdı. Büyük Taarruz zaferle sonuçlanmasaydı demokrasi, hukuk, özgürlük, laiklik olmazdı. Türkiye bir hukuk devleti olmazdı. Büyük zaferimizin 99. yılında büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, gazilerimizi ve şehitlerimizi özlemle saygıyla anıyorum. En büyük bayramlarımızdan biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı hepimize kutlu olsun."

Kaynak: Bültenler

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