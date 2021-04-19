Gaziemir'de 23 Nisan coşkusu
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Gaziemir'de 23 Nisan coşkusu

Gaziemir'de 23 Nisan coşkusu
Bültenler - Haberler | Güncel

Gaziemir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin ulusal egemenliğinin ilanının 101. yılını hazırladığı özel programla kutlayacak.

Her yıl düzenlediği Gaziemir Ulusal ve Uluslararası Çocuk Şenliği'ni bu yıl salgın nedeniyle düzenleyemeyen Gaziemir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda özel bir kutlama programı hazırladı.

Dünya da çocuklara armağan edilen tek bayram olan 23 Nisan kutlamaları kapsamında çocuk müzikalleri, bando gösterisi ve atölyeler düzenlenecek. Belediyenin kutlama programı 23 Nisan Cuma günü saat 14.00'de başlayacak. ESBAŞ Spor Salonu önünde 16 farklı atölye düzenlenecek. Atölyelere katılmak isteyen çocuklar, etkinlikten yarım saat önce kayıt yaptırarak atölyeye katılabilecek. Festival Alanı'nda düzenlenecek etkinlikler ise saat 15.20'de düzenlenecek Kral Şakir Müzikali ile başlayacak. Müzikal gösterisinin ardından saat 16.00'da Balonlu Bando Gösterisi ile çocuklara müzik şöleni ve görsel şölen yaşatılacak. Kutlama etkinlikleri, saat 17.00'de sahnelenecek Maşa ve Koca Ayı Müzikali'nin ardından sona erecek.

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında çocuklara bayram coşkusu yaşatacaklarını belirterek, "Salgın nedeniyle dünya çocuklarının bir araya geldiği Gaziemir Ulusal ve Uluslararası Çocuk Şenliği'ni yapamasak da hazırladığımız özel programla çocuklarımıza bayram coşkusunu yaşatacağız. Tüm halkımızı, salgın tedbirlerine uyarak etkinliğimize katılmaya davet ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

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