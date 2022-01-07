Gaziemir Belediyesi sağlık hizmetleriyle şifa oluyor

Ücretsiz verdiği sağlık hizmetleriyle yurttaşların bu alandaki ihtiyaçlarını karşılayan Gaziemir Belediyesi, Evde Hasta ve Yaşlı Bakım, Hoş Geldin Bebek, Psikolojik Destek ve Danışmanlık Hizmeti, Diyetisyen Hizmeti, Fizik Tedavi Hizmeti, Hasta Nakil Ambulansı, Engelli Aracı gibi projeleriyle hayatın her aşamasında vatandaşlara hizmet sunuyor. Belediyenin sağlık hizmetleri Gaziemir'in sağlık üssü olan Sağlık Köyünde organize ediliyor.

Hoş Geldin Bebek Projesi

Aylık ortalama 100 doğum gerçekleşen Gaziemir'de doğum öncesi ve sonrası ziyaret edilen annelere bilgi veriliyor, bebeklerine ise hediye paketi sunuluyor. Hamilelik sürecinde anne ve bebeğin sağlık kontrollerini yapan ekipler, anne babayı doğum sonrasına hazırlıyor. Ekip, doğumun ardından anne ve bebeğin kontrollerini yapıyor. Dünyaya gözleri açan bebeğe temel ihtiyaçlarının yer aldığı hediye paketi sunan ekipler, ilk kez anne baba olan çiftleri de bebek bakımı konusunda eğitiyor. 2021 yılında 385 ziyaret yapılarak anneler ve bebeklere hizmet verildi.

Bu hizmetten yararlanmak isteyenlere 0232 999 0 112 veya 0232 999 0 251 dâhili 1850 numaralı telefondan randevu veriliyor.

Evde Hasta ve Yaşlı Bakım Projesi

Sosyal yönden dezavantajlı, yaşlı, yatalak, engelli ve kimsesiz yurttaşlara el uzatılan projeyle hastaların tedavi ve bakımları evlerinde yapılıyor. Düzenli olarak ev ortamında hastaları ziyaret eden sağlık ekipleri, hastaların sağlık açısından ve sosyal yönden daha iyi olmalarını, sağlıklarının daha iyi hale gelmesi ya da belirli bir düzeyde tutulması için hizmet veriyor. Evde bakım ekibi sağlık hizmetinin yanı sıra kişinin ve yakınlarının hastalığı hakkında bilinçlenmesini ve eğitimli hale gelmesini sağlıyor. 3 bin 643 hastaya hizmet veren Evde Bakım Ekibi, 2021 yılında 2 bin 833 ziyaret gerçekleştirdi.

Bu hizmetten yararlanmak isteyenler 0232 999 0 112 veya 0232 999 0 251 dâhili 1850 numaralı telefonu arayarak randevu alabiliyor.

Diyetisyen Hizmeti

Sağlık Köyünde verilen Sağlıklı Beslenme ve Diyet Danışmanlığı Hizmeti ile Gaziemir'de yaşayan vatandaşların yanlış beslenme alışkanlıkları saptanıyor,yetersiz ve dengesiz beslenmenin yol açtığı sağlık sorunlarına karşı önlemler alınıyor. Evde Bakım ekibiyle birlikte desteğe ihtiyaç duyan vatandaşları evlerinde tedavi eden diyetisyen, isteyenlere merkezde de danışmanlık hizmet veriyor. Diyetisyen hizmeti kapsamında hastalara özel diyet programları hazırlanıyor, hastalar sürekli takip ediliyor. Sağlıklı ve ekonomik beslenme yöntemleri konusunda eğitimlerin de verildiği diyetisyen hizmeti kapsamında 2021 yılında 194 görüşme yapıldı.

Sağlıklı Beslenme ve Diyet Danışmanlığı'ndan yararlanmak isteyenler 0232 999 0 112-1853 numaralı telefonu arayarak randevu alabiliyor.

Psikolojik Destek ve Danışmanlık Hizmeti

Pozitif Yaşam Merkezinde verilen Psikolojik Destek ve Danışmanlık Hizmeti kapsamında vatandaşlar sıkıntılarını anlatıp psikolojik destek alıyor. Hizmet kapsamında merkeze gelip destek isteyen yetişkinlere ve ergenlik çağındaki bireylere psikolojik destek veriliyor. Bu hizmet kapsamında 2021 yılında 349 kez danışmanlık hizmeti verildi.

Psikologla görüşüp destek almak isteyenlere 0232 999 0 112- 1856 numaralı telefondan randevu veriliyor.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmeti

Gaziemir Belediyesinin bu hizmeti, evden dışarı çıkma imkânı bulunmayan yaşlılara ve hareket kısıtlılığı bulunan hastalara evlerinde, diğer hastalara ise özel olarak tasarlanan merkezde veriliyor. Evde Hasta Yaşlı ve Bakım Hizmeti alan vatandaşların fiziksel aktivitelerini ve hareket yeteneklerini artırmak için hazırlanan özel bir programı uygulayan fizyoterapist, Ata Evi Sağlıklı Yaş Alma Merkezinden yararlananlara da egzersiz hareketleri yaptırıyor.

2021 yılında 523 kez hastaları evlerinde ziyaret eden fizyoterapist, 240 kez de merkezde hizmet verdi.

Fizik tedavi hizmeti almak isteyenlerin 0232 999 0 112 veya 0232 999 0 251 dâhili 1850 numaralı telefonu arayarak randevu alması gerekiyor.

Hasta Nakil Ambulansı Hizmeti

Hasta Nakil Ambulansı Hizmeti ile yaşlı ya da yatalak durumdaki hastalar evlerinden alınarak sağlık kuruluşlarına ulaştırılıyor. Hastalar, hastanelerdeki bakım ve tedavilerinin sonrasında yeniden evlerine bırakılıyor. Acil tıp teknisyeni ile şoförün görev yaptığı, teknik ve tıbbi donanıma sahip olan ambulanslar, bir yılda 791 kez hastayı sağlık kuruluşlarına ulaştırdı.

Bu hizmetten faydalanmak isteyen yurttaşların 48 saat önceden 444 26 20 numaralı telefonu arayarak randevu almaları gerekiyor.

Engellilere özel araç

Engelli Hasta Aracı Hizmeti kapsamında ise engelli bireyler ile yarı mobil durumdaki yurttaşların sağlık kuruluşlarına ulaşması sağlanıyor. Özel asansör donanımlı araç ile tekerlekli sandalye kullanan ortopedik engelli bireylerin sağlık hizmetlerine kolayca ulaşabilmesine katkı veriliyor.

Bu hizmet kapsamında kanser tedavisi gören hastalara da ulaşım desteği veriliyor. Kemoterapi, radyoterapi, fizik tedavi ya da diyaliz tedavisi gören hastaların sağlık kuruluşlarına ulaşması sağlanıyor. Muayene işleminin ardından hastaları tekrar evlerine bırakan ekipler, geride kalan bir yılda 766 kez hizmet verdi.

Engelli Hasta Aracı Hizmeti'nden yararlanmak isteyenler 999 0 251 dahili 1853 ve 999 0 112 numaralı telefonlardan randevu oluşturabiliyor.

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