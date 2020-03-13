Gaziantepli Zekeriya Usta, İstanbul'da katmer yaptı Gaziantepli ünlü katmer ustası Zekeriya Usta lakaplı Mehmet Özsimitçi, İstanbul'da üniversite öğrencileriyle bir araya gelerek katmer yaptı.

– Gaziantepli ünlü katmer ustası Zekeriya Usta lakaplı Mehmet Özsimitçi, İstanbul 'da üniversite öğrencileriyle bir araya gelerek katmer yaptı.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Gastronomi Bölümü öğrencileri, Gaziantepli ünlü katmer ustası Zekeriya Usta lakaplı Mehmet Özsimitçi'yi üniversitede ağırladı. Zekeriya Usta, Gaziantep'ten getirdiği malzemelerle öğrencilere katmer yapımını öğretti. Zekeriya Ustayı dikkatle izleyen öğrenciler, kolları sıvayarak katmer yaptı.

İÇ MALZEMESİNİ BOL KOYUYORUZ

Gaziantep'in güzelliklerini İstanbul'a getirdiklerini söyleyen Mehmet Özsimitçi, "Katmer bizim yörede sabah kahvaltısında yenilen geleneksel bir tatlıdır. İçerisine hakiki kaymak, şeker, antep fıstığı katıyoruz ve taş fırında pişiriyoruz. Bu lezzeti anlatamam tatmak, yaşamak lazım. Katmer yapmanın püf noktası sevgidir. Sert buğday unundan yapılan hamuru 1 gün kadar dinlendiriyoruz. İçine kattığımız malzemenin doğal olmasına özen gösteriyoruz. Malzemeleri gramajına göre değil el kararı koyuyorum. Elimiz bol olduğu için de iç malzemesini bol bol koyuyoruz" dedi.

GÜZEL YOĞRULMAYAN HAMUR KÜSER

Herkesi Gaziantep'e davet eden Özsimitçi, "Gaziantep'te 'doydum' diye bir cümle yoktur, 'ne yiyelim' vardır. Bu cümleden yola çıkarak herkesi Gaziantep'e davet ediyoruz. Hamuru mermerde açmak gerekiyor ve püf noktası güzel yoğurmak. Güzel yoğurmazsak hamur küser. Hamuru yaparken suyunu, tuzunu ve ununu iyi orantılayıp, dakikayı tutturmak gerekiyor ki parçalanmasın. Katmeri iyi yapmanın püf noktası zaman ve tecrübedir" ifadelerini kullandı.

Katmer ustalığının dede mesleği olduğunu ve 130 yıldır ailecek bu işi yaptıklarını aktaran Özsimitçi, "Bu mesleği gençler bizden sonra devam ettirip başarmak zorundalar. Yanımda çalışan, yetişen 20 genç arkadaşım var" dedi.

"TADI ÇOK GÜZELDİ"

Gastronomi Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Mustafa Furkan Uçkun ise, "Gaziantep'e gittim ama katmer yeme fırsatım olmamıştı. Eğitim çok iyi geçti, katmerle ilgili değişik bilgiler öğrendim. Yapımı el işçiliğine bağlı, pratik yaptıkça geliştirebiliriz diye düşünüyorum. Tadı çok güzeldi, baymadı rahatça 2 tane yiyebilirdim" diye konuştu.

"YAPIMI ZOR GELDİ"

2'nci sınıf öğrencisi Sevil Aydın da, "Workshop güzel geçti, eğiticiydi. Katmerin yapılışını öğrendim ama yapamam çünkü çok zor. Katmerin tadı çok güzeldi, lezzetliydi" ifadelerini kullandı.

- İstanbul

Kaynak: DHA