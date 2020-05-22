Gaziantepli öğrenciler liselerarası girişimcilik projesi'nde Türkiye finalinde
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Gaziantepli öğrenciler liselerarası girişimcilik projesi'nde Türkiye finalinde

Mentörlüğünü Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu üyelerinin oluşturduğu, Gençbizz Liselerarası Girişimcilik Projesi'nde, Gaziantepli öğrenciler finale kaldı.

Gaziantepli öğrenciler liselerarası girişimcilik projesi'nde Türkiye finalinde
22.05.2020 12:16 | Son Güncelleme: 22.05.2020 12:19

Mentörlüğünü Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu üyelerinin oluşturduğu, Gençbizz Liselerarası Girişimcilik Projesi'nde, Gaziantepli öğrenciler finale kaldı.

Gaziantep Vehbi Dinçerler Fen Lisesi Abay Şirket Girişimi ve Hacı Sani Konukoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Pattik Şirket Girişimi finale kaldı. Projede Türkiye genelinde 550'ye yakın girişim arasından jüri değerlendirmesi sonucu 35 şirket GençBizz Türkiye finalisti olarak belirlendi. Gaziantepli 2 firmadan birisinin Türkiye birincisi olarak Avrupa finallerine katılabilmesi için, @abaygencbizz27 ve @pattikgencbizz instagram adresleri takip edilerek destek verilebilecek.

Gençbizz liseler arası girişimcilik programı

Genç Başarı Eğitim Vakfı tarafından gerçekleştirilen Gençbizz Liselerarası Girişimcilik Programı, 16- 18 yaş grubu lise öğrencilerinin, iş dünyası gönüllüleri mentörlüğünde ve öğretmenlerinin rehberliğinde kendi küçük ölçekli şirketlerini sıfır sermaye ile kurdukları, okul sınırları içerisinde gerçek ürün/ hizmet üreterek satış yaptıkları, yönettikleri, ulusal ve uluslararası fuarlara katıldıkları, program sonunda öğrenmeye dayalı bir ekonomik eğitim programıdır. 123 ülkede yaklaşık 50 yıldır uygulan program ile "Avrupa Birliği Hayat Boyu Öğrenme Programı" ve "Avrupa Birliği İşletmeler Genel Müdürlüğü"nce resmen tanınmış olup, yakın gelecekte sosyal-ekonomik hayata yön verecek olan gençler ile iş dünyası buluşturularak, gençlerin kişisel gelişimleri, yetkinlikleri ve istihdam edilebilirliklerinin artırılması hedefleniyor.

Ekonomi ve girişimcilik derslerini kapsayan ve öğrencilerin, sınıflarındaki eğitim müfredatını zenginleştirerek öğrencilerin kariyer arayışlarında olumlu davranışları destekleyen iş becerilerini öğrenmeleri amacıyla, yenilikçi düşünme tarzını benimsemeleri teşvik ediliyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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