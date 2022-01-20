GAZİANTEP - Yoğun kar nedeniyle ahırın çatısı çöktü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

GAZİANTEP - Yoğun kar nedeniyle ahırın çatısı çöktü

AA - Haberler | Güncel

Gaziantep, Şanlıurfa ve Malatya'da, yoğun kar yağışı nedeniyle çatıların çökmesi sonucu 12 araçta hasar oluştu, 10 küçükbaş hayvan telef oldu.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep, Şanlıurfa ve Malatya'da, yoğun kar yağışı nedeniyle çatıların çökmesi sonucu 12 araçta hasar oluştu, 10 küçükbaş hayvan telef oldu.

Gaziantep merkez Kayakent Mahallesi'nde bulunan bir ahırın çatısı, üzerindeki karın ağırlığına dayamayarak çöktü.

Göçük altında kalan hayvanlar AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarıldı.

Olayda 10 küçükbaş hayvan telef olurken 10 hayvan da yaralandı.

GAZİANTEP - Yoğun kar nedeniyle ahırın çatısı çöktü

GAZİANTEP - Yoğun kar nedeniyle ahırın çatısı çöktü

GAZİANTEP - Yoğun kar nedeniyle ahırın çatısı çöktü

AA - Son Dakika Haberleri

Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title