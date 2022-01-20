GAZİANTEP - Yoğun kar nedeniyle ahırın çatısı çöktü
Gaziantep, Şanlıurfa ve Malatya'da, yoğun kar yağışı nedeniyle çatıların çökmesi sonucu 12 araçta hasar oluştu, 10 küçükbaş hayvan telef oldu.
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep, Şanlıurfa ve Malatya'da, yoğun kar yağışı nedeniyle çatıların çökmesi sonucu 12 araçta hasar oluştu, 10 küçükbaş hayvan telef oldu.
Gaziantep merkez Kayakent Mahallesi'nde bulunan bir ahırın çatısı, üzerindeki karın ağırlığına dayamayarak çöktü.
Göçük altında kalan hayvanlar AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarıldı.
Olayda 10 küçükbaş hayvan telef olurken 10 hayvan da yaralandı.