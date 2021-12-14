Gaziantep Valisi Gül, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haberler
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Gaziantep Valisi Gül, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Gaziantep Valisi Gül, AA'nın
AA / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Güncel

Gaziantep Valisi Davut Gül, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Valisi Davut Gül, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Vali Gül "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki 67 fotoğrafı tek tek inceledi, fotoğraflar hakkında Anadolu Ajansı Gaziantep Bölge Müdürü Kerem Kocalar'dan bilgi aldı.

Haber kategorisinde Sezgin Pancar'ın "Dumanlar arasında" adlı fotoğrafını seçen Gül, yaşam kategorisinde İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti 'Atmaca'", sporda ise Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" başlıklı karelerine oy verdi.

Vali Gül, fotoğraflarda emeği geçenlere teşekkür etti.

Her fotoğrafın güzel ve emekle çekildiğini belirten Gül, "İnşallah bir sonraki sene acıların daha az olduğu, mutluluk karelerinin daha fazla olduğu fotoğraflarla karşılaşmış oluruz." dedi.

Gaziantep Valisi Gül, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Gaziantep Valisi Gül, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

AA / Mehmet Akif Parlak - Son Dakika Haberleri

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