Gaziantep Valisi Davut Gül'den Sanko'ya İadeyi Ziyaret
Gaziantep Valisi Davut Gül, SANKO Holding yönetimine iadeyi ziyarette bulundu.
Gaziantep Valisi Davut Gül, SANKO Holding yönetimine iadeyi ziyarette bulundu.
SANKO Holding merkezinde gerçekleşen ziyarette, SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Konukoğlu ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adil Sani Konukoğlu hasır bulundu.
Vali Gül, ziyareti sırasında SANKO Holding'in şimdiki alanında ilk kuruluşu ve bugününü gösteren fotoğrafları da inceledi. - GAZİANTEP
Kaynak: İHA