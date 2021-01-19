Son Dakika | GAZİANTEP - Gıda toptancısına ait bir depoda yangın çıktı
19.01.2021 20:29 | Son Güncelleme: 19.01.2021 20:36
Son dakika gündem haberi... Gaziantep'te bir gıda toptancısının deposunda yangın çıktı.
Gaziantep'te bir gıda toptancısının deposunda yangın çıktı.
Alınan bilgiye göre, Gaziantep Toptancılar Sitesi'ndeki (GATEM) bir gıda firmasına ait depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, müdahaleye başladı.
Alevlerin sitedeki diğer dükkanlara sıçramaması için çaba gösteren ekipler, yangını kontrol altına alınması için çalışmaları sürdürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş