Gaziantep'ten sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'ya yardım

Gaziantep'in Şahinbey Belediyesi, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'daki afetzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 4 araçlık yardım malzemesi gönderdi.

Gaziantep'in Şahinbey Belediyesi, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'daki afetzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 4 araçlık yardım malzemesi gönderdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, gıda kolisi, mont, bot, çocuk bezi ve çizmelerin yer aldığı 2 kamyon ve içerisinde su bulunan 2 tır afet bölgesine doğru yola çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, zor günler geçiren Kastamonu halkının yanında olduklarını belirtti.

Belediyenin bu zamana kadar nerede mağdur varsa oraya yetişmeye çalıştığını aktaran Tahmazoğlu, şunları kaydetti:

"Sel felaketinden mağdur olan Kastamonulu kardeşlerimize yardımlarımızı gönderdik. Biz büyük bir ülkeyiz, yaralarımızı hep beraber omuz omuza bir birimize kenetlenerek saracağız. Yaşanan sel felaketinde yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı, yaralı kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir