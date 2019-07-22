Gaziantep'ten kısa kısa

Gaziantep'te 22 yıl önce görevi başında geçirdiği kaza nedeniyle hayatını kaybeden gazeteci Kemal Bağcı mezarı başında anıldı.

Gaziantep Gazeteciler Cemiyetinden (GGC) yapılan yazılı açıklamaya göre, Asri Mezarlık'ta düzenlenen anma programına Bağcı'nın ailesinin yanı sıra AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, sevenleri ve çok sayıda meslektaşı katıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen GGC Başkanı İbrahim Ay, Bağcı'nın 22 yıl önce bakan takibi sırasında bindiği seçim otobüsü üzerinde havaalanı tabelasına başını çarparak yaralandığı kaza sonrası hayatını kaybettiğini anımsatarak, basın camiasında örnek alınan bir insan olduğunu kaydetti.

Bağcı'nın beyfendi, mütevazi ve dürüstlüğüyle örnek bir insan olduğuna dikkati çeken Ay, "Kendisi güzel hatıralar bırakarak aramızdan ayrıldı. Ailesini bu günde yalnız bırakmayan meslektaşlarıma ve değerli milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Bizler meslektaşları olarak Kemal Bağcı'yı unutmadık, bundan sonra da unutturmayacağız. Aynı kazada hayatını kaybeden Nuri Karabulut'u da rahmetle, saygıyla yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer de GSO Başkanlığı döneminde Bağcı ile çalışma imkanı bulduğunu belirterek, çok sevdikleri iyi bir insan olduğunu kaydetti.

Her şeyin başının iyi insan olmak olduğunu Kemal Bağcı'nın da iyi bir insan olduğunu ifade eden Koçer, "Rabbim de kendisini en güzel yerde, en güzel mertebede inşallah yerini verecektir. Tüm basın camiasına tekrar başsağlığı diliyorum. Vefatının 22. yıl dönümünde Kemal kardeşimizi rahmetle anıyorum. Unutulmamak ve değer bulmak önemli. Daha da önemlisi dünyada iz bırakmak. Kemal kardeşimiz kendi yaptığı işte iz bırakan bir isimdi." değerlendirmesinde bulundu.

HKÜ mesleki deneyim sunuyor

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) CO-OP (Cooperative Education) modeli ile öğrencilerine iş dünyasının kapılarını açıyor.

HKÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, öğrencilerin, mezun olmadan önce Türkiye'nin en önemli projelerinde ve prestijli kuruluşlarında deneyim imkanı sunularak, kariyerlerinde hedefledikleri iş hayatına bir adım önde başlamasına olanak sağlanılıyor.

CO-OP ile iş hayatına başlayan öğrenciler, hem güncel uygulamalar ışığında donanımlı biçimde yetişiyor hem de üniversitede aldıkları teorik bilgileri, sanayi ve iş dünyasında uygulamaya döküyor.

Mühendislik fakültesinin tüm bölümlerinde, işletme, iktisat, uluslararası ticaret ve lojistik bölümlerinde uygulanan bu sistemle öğrenciler derslerini 3,5 yılda tamamlayarak, kalan son dönemindeyse sektörde çalışıyor.

TRT, Havelsan, Gaziantep Organize Sanayi, Kalyon Garaj ve HKÜ Radyo gibi kuruluşlar ve sanayi işletmelerine staja gönderilen öğrenciler, mesleki deneyim elde ediyor.

Kaynak: AA