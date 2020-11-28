Gaziantep'teki terör örgütü PKK/KCK davası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Gaziantep'teki terör örgütü PKK/KCK davası

28.11.2020 02:07 | Son Güncelleme: 28.11.2020 02:10
Gaziantep'teki terör örgütü PKK/KCK davası

Gaziantep'te bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturmada, aralarında HDP ve DBP'li yöneticilerin de yer aldığı 25'i tutuklu 61 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Gaziantep'te bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturmada, aralarında HDP ve DBP'li yöneticilerin de yer aldığı 25'i tutuklu 61 sanığın yargılanmasına devam edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde pazartesi başlanan ve bugün de devam eden duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları, sanık yakınları ile HDP milletvekilleri Mahmut Toğrul, Mehmet Rüştü Tiryaki katıldı.

Duruşmanın bugünkü celsesinde savunma yapan sanık avukatları, müvekkillerinin suçsuz olduğunu öne sürdü.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Vaka sayısı rekor kırıyor! Bilim Kurulu üyesi, hastanelerle ilgili acı gerçeği anlattı
Vaka sayısı rekor kırıyor! Bilim Kurulu üyesi, hastanelerle ilgili acı gerçeği anlattı
Ünlü şarkıcı, Ankara Anlaşması'yla Londra'ya yerleşti
Ünlü şarkıcı, Ankara Anlaşması'yla Londra'ya yerleşti
Çin koronada suçu iki ülkeye attı, DSÖ'den gelen yanıt bekledikleri gibi olmadı
Çin koronada suçu iki ülkeye attı, DSÖ'den gelen yanıt bekledikleri gibi olmadı

Avukat savunmalarının ardından heyet, müzakere için ara verdi.

Yaklaşık 45 dakika süren müzakerenin ardından açılanan ara kararda, dosyada yer alan tanıklar ile gizli tanığın dinlenmesine, sanıklar hakkında başkaca soruşturma ve kovuşturma olup olmadığına ilişkin araştırma yapılmasına hükmedildi.

Heyet, aralarında HDP Gaziantep İl Başkanı Müslüm Kılıç ve DBP İl Başkanı Abdullah İnce'nin de bulunduğu 12 sanığın tutukluluk halinin devamına, tutuklu sanıklar Ahmet İ, Diyar B, Kasım Ş, Mustafa T, Müslüm Ş, Nafi D, Ömer Faruk K, Ramazan K, Serhat Y, Şefik K, Şükrü Ö, Fatma L. ve Hasret E'nin adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

Gaziantep'te 14 Kasım 2019'da terör örgütü PKK/KCK'nın sözde "kent meclisi", "gençlik hareketi", "cezaevi", "kadın" ve "siyasi alan" yapılanmalarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında HDP Gaziantep İl Başkanı Müslüm Kılıç ve DBP İl Başkanı Abdullah İnce'nin de bulunduğu 54 şüpheli gözaltına alınmış, 32 kişi tutuklanmıştı. Devam eden soruşturma kapsamında 61 sanık hakkında iddianame hazırlanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan

İlgili Haberler

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 4 zanlı yakalandı
Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 4 zanlı yakalandı
Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı
Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı
İstanbul'da PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon
İstanbul'da PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Osman Kavala Fahrettin Koca İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Sezen Aksu Cansu Dere Demet Akbağ
Spor Falcao Samatta Erol Bulut Abdullah Avcı Malcolm Thomas
Tüm Haberler Türk Adana Deprem Malatya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gaziantep'teki terör örgütü PKK/KCK davası - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.11.2020 02:13:11. #1.14#
title