Gaziantep'teki "Nurdağı Biberine Değer Katan Kadınlar Projesi"nde eğitim alan 45 kadına sertifika verildi
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Gaziantep'teki "Nurdağı Biberine Değer Katan Kadınlar Projesi"nde eğitim alan 45 kadına sertifika verildi

Gaziantep'teki 'Nurdağı Biberine Değer Katan Kadınlar Projesi'nde eğitim alan 45 kadına sertifika verildi
Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA), Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve ilçe belediyesinin iş birliğinde yürütülen "Nurdağı Biberine Değer Katan Kadınlar Projesi"ndeki katılımcılara sertifikaları verildi.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA), Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve ilçe belediyesinin iş birliğinde yürütülen "Nurdağı Biberine Değer Katan Kadınlar Projesi"ndeki katılımcılara sertifikaları verildi.

Belediyenin sosyal tesislerinde gerçekleştirilen törene, AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Osman Toprak, Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Karayılan, Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak ve ilgililer katıldı.

Programda, biber yetiştiriciliğinden, markalaşmaya kadar çeşitli eğitimlerin verildiği projenin ilk eğitimlerini alan 45 kadın kursiyere sertifika dağıtıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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Gaziantep'teki "Nurdağı Biberine Değer Katan Kadınlar Projesi"nde eğitim alan 45 kadına sertifika verildi - Haberler
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