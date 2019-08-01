Gaziantep'teki müzelere ilgi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesine bağlı müzeler, 2019 yılının ilk 6 aylık döneminde yurt içinden ve dışından gelen 1 milyona yakın ziyaretçiyi ağırladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı Müzeler ve Kütüphaneler Şube Müdürlüğü bünyesindeki 11 müzesiyle dikkati çeken Büyükşehir Belediyesi, yerel yönetimlerde çağdaş müzecilik anlayışının örneklerini, teknolojik ve kültürel altyapıyla harmanlayarak veriyor.

Geçmişten bugüne ulaşan çocuk yaşam kültürünü korumak ve yaşatmak amacıyla kurulan Oyun ve Oyuncak Müzesi, her yıl binlerce çocuğun katıldığı etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

Müzede yıl boyunca Ezogelin Bebek Çalıştayı, "Çömçe Gelin" atölyesi, topaç atölyesi gibi etkinlikler yapılıyor. Bunların dışında masal atölyesi, oyun atölyesi, ahşap oyuncak yapımı, bez bebek yapımı gibi birçok etkinlikle ziyaretçilerin müzede aktif vakit geçirmesi sağlanıyor.

Tarihi Antepevi mimarisinin güzel örneklerinden Emine Göğüş Mutfak Müzesi'nde, Gaziantep mutfak kültürünü yansıtan mutfak araç-gereçlerinin teşhirinin yanı sıra yöresel yemeklerin görselleri sergileniyor.

Gelen ziyaretçilere mevsimine göre yapılmış yöresel tatlar ikram ediliyor.

Türkiye ve dünyada ilk örneği Gaziantep'te bulunan Fıstık Müzesi'nde, aşılanmamış fıstık tohumu anlamına gelen yöresel tatlardan menengiç kahvesi ziyaretçilere sunuluyor.

Lala Mustafa Paşa tarafından yaptırılan külliyenin hamam bölümü olarak hizmet veren tarihi hamam, 2013 yılında Gaziantep Hamam Müzesi'ne dönüştürüldü. Köklü bir geleneğe sahip olan Gaziantep hamam kültürünün yaşatılması için çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Müzede çeşitli atölyelerle unutulmaya yüz tutan kültürel değerler yeni nesle hatırlatılıyor.

Atatürk'ün nüfusuna kayıtlı olduğu Bey Mahallesi'ndeki Atatürk Anı Müzesi'nde, Atatürk'ün Gaziantep'i ziyareti sırasında kullandığı eşyalar, dönemin Gaziantep ve Gaziantep Savunması'nı anlatan görsellerin yanı sıra daha çok tarihi kitapların ağırlıkta olduğu bir kütüphane yer alıyor.

Kaynak: AA