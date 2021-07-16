Gaziantep'teki Kovid-19 aşı sayısı 1 milyonu aştı

Gaziantep İl Sağlık Müdürü Dr. Ümit Mutlu Tiryaki, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kentte bir milyondan fazla aşılama yapıldığını ve hedeflerinin 3 milyonun üzerinde aşılama olduğunu bildirdi.

Gaziantep İl Sağlık Müdürü Dr. Ümit Mutlu Tiryaki, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kentte bir milyondan fazla aşılama yapıldığını ve hedeflerinin 3 milyonun üzerinde aşılama olduğunu bildirdi.

Tiryaki, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde üçüncü doz Kovid-19 aşısı oldu.

Dr. Tiryaki, gazetecilere, dünyayı kasıp kavuran salgının 1,5 yılını geride bıraktıklarını hatırlatarak, "Bu sürede yaşadığımız sorunları, sıkıntıları hep beraber gördük, yaşadık, bilmekteyiz. Artık bunun sonuna geldiğimizi düşünüyoruz. Tünelin sonundaki ışığı görmeye başladığımızı öngörüyoruz. Bunu da bize sağlayacak olan şey aşı." dedi.

Salgınla mücadeledeki en etkili yöntemin aşılama olduğunu aktaran Tiryaki, herkesi aşı olmaya davet ederek, şunları kaydetti:

"Önümüzde 9 günlük bir tatil var. Bu tatilde gerek bayram ziyaretleri gerekse tatile giden insanları düşündüğümüzde aşı olmazsa ne yazık ki ciddi bir risk oluşturulabilir. Yeniden bulaşın önü açılabilecek, yeniden daha önce yaşadığımız pikleri yaşama riski ortaya çıkabilecek. Bundan kurtulmak istiyorsak, şimdi olduğu gibi rahat gezebilmek, rahat rahat birbirimize gidip gelebilmek istiyorsak, alışveriş merkezlerinin esnaflarımızın açık kalabilmesi için, bu aşıyı yaptırmak gerçekten zorunlu. Gönüllülük esası olarak yapıyoruz ama kişisel zorunluluk kabul edelim. Herkes kendisini buna zorunlu hissetsin. Biz her yerdeyiz. Aşı yaptırmak isteyenler, her yerde ekiplerimize ulaşabilir."

Günlük 15 bin civarında aşı yaptıklarını ancak 50 bin aşı yapma kapasitelerinin mevcut olduğunu ifade eden Dr. Tiryaki, "Aşıda da sıkıntımız yok, bakanlığımız yeterince aşıyı gönderiyor. Gaziantep olarak şuanda 1 milyon 50 bin doz aşı yaptık. Hedefimiz 3 milyon 150 bin doz. Yani önümüzde daha gitmemiz gereken oldukça uzun bir yol var. Hızlandırmak vatandaşlarımızın elinde." dedi.

Kentin "kırmızı" renkten "turuncu"ya döndüğünün hatırlatılması üzerine Tiryaki, şöyle devam etti:

"Yaptığımız aşı faaliyetleriyle en sonunda kırmızı renkten turuncuya döndük ancak maviyi görmek istiyoruz. Gaziantep artık hakikaten ayrışsın, farklı olsun. Gaziantep'in daha önce yaptığı başarılara, bir başarı da böyle ekleyelim istiyoruz. Çünkü her konuda gerçekten öncü bir ilimiz var. Aşı konusunda da bu duyarlılığı göstersinler, hep birlikte şu maviliği görelim. Ondan sonra rahat rahat yaşayacağız, başka sorunları konuşacağız, ilimizin diğer sorunlarına eğileceğiz. İnşallah hep birlikte çok daha güzel günler göreceğiz."

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise hükümetin sağlık alt yapısı nedeniyle salgınla daha kolay mücadele edildiğini ifade ederek, vatandaşları aşı olmaya davet etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan