Gaziantep'te 3 Gündür Aranan Kayıp Çocuğun Cesedi Bulundu
Gaziantep'te 3 gündür aranan 9 yaşındaki Suriyeli çocuğun cesedi su kuyusunda bulundu. Cesedi gören ailesi sinir krizi geçirirken bayram günü küçük çocuğun ablasının da intihar ettiği ortaya çıktı.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kaybolan 9 yaşındaki Suriye uyruklu Ahmet Salih'in cesedi, ailenin kaldığı çadırın yakınlarındaki su kuyusunda bulundu.
3 GÜN ÖNCE BİBER FABRİKASINA GİTTİ, KAYBOLDU
Üç gün önce gittiği ilçeye bağlı Sakçagözü Mahallesi yakınlarındaki biber fabrikasından akşam eve gelmediği belirtilen Ahmet'in bulunması için dün başlatılan arama çalışmaları, Gaziantep ve Adana AFAD ekipleri ile jandarma ekiplerinin arama kurtarma köpeklerinin yanı sıra drone desteğiyle bugün de devam etti.
EKİPLER SU KUYUSUNDA CESET OLDUĞU İHBARINI ALDI
Mevsimlik tarım işçiliği yapan ailenin konakladığı çadıra yaklaşık 200 metre uzaklıktaki, üzeri reklam tabelası ve taşla kapatılmış olan bir su kuyusunda ceset olduğu ihbarını alan ekipler, belirtilen yerde Ahmet Salih'e ait cesede ulaştı.
BABASI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Olay yerinin çevresinde güvenlik önlemi alan jandarma ekiplerinin incelemeleri sürüyor. İncelemenin ardından çocuğun cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacak. Öte yandan, olay yerine gelen baba Muhammed Salih sinir krizi geçirdi.
SURİYELİ AİLENİN DAHA ÖNCE DE KIZLARI İNTİHAR ETMİŞ
Mevsimlik işçi olarak yaklaşık 3 ay önce Nurdağı ilçesine gelen ve Sakçagözü Mahallesi'ne yakın bir bahçede çalışan Salih ailesi, üç gün önce oğulları Ahmet'in civardaki bir biber fabrikasından akşam eve gelmemesi üzerine onu aramaya çıkmıştı. Aile, Ahmet Salih'i bulamayınca durumu jandarma ekiplerine bildirmiş, bunun üzerine dün arama çalışmaları başlatılmıştı. Salih ailesinin Ramazan Bayramı'nda 13 yaşındaki kızları Esma'nın intihar etmesiyle evlat acısı yaşadığı öğrenilmişti.
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cosmos musun nesin önce insan olmayı öğren.ölen bir insan hemde müslüman kardeşim insanlarımızı bu kadar hayvanlaşacağını hiç ummazdım yazıklar olsun .müslüman müslümanın kardeşidir ve bu dünyada herkese yer var . kim olursa olsun.Cevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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Ya bizde sevmiyoruz suriyelileri ama biraz vicdan ya çocuk ölmüş. Ne kadar nefretle dolusunuz.Cevap Yaz 12 Yayından Kaldır
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BİZİM ÜLKEMİZİDE BÖLMEYE VATANDAŞLARIMZI BU HALE GETİRMEYE ÇALIŞANLAR VARCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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bu ne ya köpek sürü gibi ülkemize doldurdular bizim derdimiz başımızdan aşkın tiplere bak yaCevap Yaz 1 35 Yayından KaldırAFRİNLİ: Demek sen pisliksin başkalarınıda kendin gibimi sanıyorsun. . . . çoluk çocuğun yok o yüzden bu kadar rahat ve zalimsin merak etme bir gün SIRA SANADA GELECEK AYYAŞ. . . .Tüm 48 yorumu okumak için tıklayın9 1 Yayından Kaldır