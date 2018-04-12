Gaziantep'teki Fetö/pdy Davası

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, Naksan Holding'in eski yönetim kurulu başkanı Cahit Nakıboğlu'nun yeğeni Eda Akınal, "örgüte yardım etmek" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz yargılanan Akınal ile avukatı katıldı.

Sanık Akınal, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in çağrısının ardınran Bank Asya'ya para yatırarak destek olduğu ve örgütle iltisaklı derneklere yardımda bulunduğu suçlamalarını reddederek, kredi kartı borcu nedeniyle para yatırdığını ve suçsuz olduğunu savundu.

Duruşma savcısı, sanığın örgütsel toplantılara katılması ve Bank Asya'daki hesap hareketleri dikkate alınarak cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Akınal'ı "örgüte yardım etmek" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırarak, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

Sanık Akınal'ın amcaları Cahit (tutuklu) ve Osman Nakıboğlu'nun (firari) da aralarında bulunduğu 25 sanıklı davanın görülmesine 9. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ediliyor.