Gaziantep'teki Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı ile Doğanpınar Barajı yarın hizmete girecek

Gaziantep'in 2050'ye kadar içme suyu sorununu çözecek Düzbağ İçme Suyu Projesi'nin birinci aşaması olan Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı ile Doğanpınar Barajı yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılacağı törenle hizmete girecek.

Gaziantep'in 2050'ye kadar içme suyu sorununu çözecek Düzbağ İçme Suyu Projesi'nin birinci aşaması olan Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı ile Doğanpınar Barajı yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılacağı törenle hizmete girecek.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Düzbağ İçme Suyu Projesi'nin birinci aşaması olan Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı ile 80 bin dekar araziyi suya kavuşturacak Doğanpınar Barajı, Gaziantep için büyük önem taşıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle, Bakan Pakdemirli'nin tören alanından katılımıyla yarın düzenlenecek törenle iki proje hizmete alınacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pakdemirli, Türkiye ortalamasının üzerinde nüfus artış hızına sahip Gaziantep'in su ihtiyacını gidermek amacıyla Düzbağ İçme Suyu Projesi'nin geliştirildiğini bildirdi.

Türkiye'nin ikinci büyük içme suyu projesi olan Düzbağ Projesi'nin, regülatöre dayalı isale hattı, içme suyu arıtma tesisi ve Düzbağ Barajı olmak üzere 3 aşamadan oluştuğunu belirten Pakdemirli, "Projeyle ilk etapta regülatör vasıtasıyla yıllık 96,6 milyon metreküp, Düzbağ Barajı devreye girdiğinde ise toplamda yıllık 173,6 milyon metreküp içme ve kullanma suyu temin edilerek, Gaziantep'in 2050 yılına kadarki içme ve kullanma suyu ihtiyacı garanti altına alınacak. Düzbağ Barajı inşa edilene kadar Gaziantep'e kesintisiz su temini sağlamak için toplam uzunluğu 144 kilometreyi bulan isale, iletim ve dağıtım hattı ile regülatör tamamlanarak kullanıma hazır hale getirildi." ifadelerini kullandı.

Yıllık 100 milyon lira enerji tasarrufu sağlanacak

Pakdemirli, projenin ilk aşamasının 2 yıl gibi kısa bir sürede tamamlandığını ve 2,6 milyar liraya mal olduğunu, Göksu Çayı üzerine kurulan Düzbağ Regülatörü'nden alınan suyun 3 bin 600 metre uzunluğunda açılan bir tünelle doğal eğimle taşınacağını bildirdi.

Bu eğim sayesinde taşımada yıllık 100 milyon liralık enerji tasarrufu sağlanacağına dikkati çeken Pakdemirli, ucuz ve kaliteli suya kavuşacak Gaziantep'in tamamlanan birinci aşamayla 2028 yılına kadar su ihtiyacının garanti altına alındığını kaydetti.

Pakdemirli, projenin kalan 2 aşamasının tamamlanmasıyla Gaziantep'te 2050'ye kadar içme ve kullanma suyu sorunu yaşanmayacağına işaret ederek, projenin toplam maliyetinin 4,5 milyar lira olacağını belirtti.

Bakan Pakdemirli, hizmete alınacak Doğanpınar Barajı'nın 660 milyon liraya mal olduğunu ve baraj rezervuarında depolanacak 153 milyon metreküp suyla 80 bin dekar tarım arazisinin cazibeli borulu sistemle sulanacağını ifade etti.

Yapımına 2013'te başlanılan Doğanpınar Barajı'nın temelden 55,5 metre yüksekliğe ve 3 bin 622 metre krete sahip olduğu bilgisini veren Pakdemirli, devam eden sulama projesinin tamamlanmasıyla Gaziantep ve Kilis topraklarının suyla buluşacağını ve ekonomiye yıllık 51 milyon lira katkı, 28 bin kişiye de tarımsal istihdam imkanı sunulacağını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erhan Cihan Ünal