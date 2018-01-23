Gaziantep'teki Düğüne Yönelik Bombalı Saldırı Davası

Gaziantep'te sokak düğününü hedef alan, 57 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısına ilişkin davanın, güvenlik gerekçesiyle nakledildiği Kayseri'de görülmesine devam edildi.



Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmesi gerekirken, tutuklu ve müşteki sayısının fazlalığı nedeniyle adliyenin konferans salonunda yapılan duruşmada, tutuklu sanıklar Abdurrahman el-Najjar, Enes Karataş, Ahmet Köşgeroğlu Hacı Polat, Hasan Uzun, Mehmet Karakurt, Yunus Sarı ve bazı müştekiler ile avukatları hazır bulundu.



Sanıklardan Mehmet Şahin Erğan, tutuklu bulunduğu Adana F Tipi Cezaevinden, Ali ve Mehmet Çalıkuşu ile Fadile Cebael tutuklu bulundukları Gaziantep L Tipi Cezaevinden, dosyası bu dava ile birleştirilen tutuksuz sanık H.N.C. ise Gaziantep Adliyesinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile duruşmaya katıldı.

Duruşmanın öğleden sonraki kapalı oturumunda savcı mütalaasında, sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etti. Söz verilen sanıklar, üzerilerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraatlarını istedi.

Sanık avukatlarının da dinlenmesinin ardından duruşmaya ara veren heyet, ara kararında sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Gaziantep'te 20 Ağustos 2016'da terör örgütü DEAŞ'ın sokak düğününü hedef alan bombalı saldırısında, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 57 kişi yaşamını yitirmişti. Olayla ilgili soruşturma kapsamında 16 Ekim 2016'da hücre evine düzenlenen operasyonda örgütün il genelindeki faaliyetlerini planlayan, lojistik destek sağlayan ve canlı bomba hücrelerini yöneten sorumlusu Mehmet Kadir Cebael, Şehitkamil ilçesinde saklandığı evde operasyonla etkisiz hale getirilmiş, aynı gün başka bir canlı bomba ise üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu 3 polis şehit olmuştu.

"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "kasten öldürme", "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından cezalandırılmaları talebiyle 11 sanık hakkında açılan dava, kamu güvenliği gerekçesiyle Kayseri'ye nakledilmişti.