Gaziantep'te yoğun sis etkisini sürdürmeye devam ediyor
İhlas Haber Ajansı / Ahmet Demir - Haberler | Güncel
Gaziantep'te yoğun sis etkisini sürdürmeye devam ediyor Türkiye'nin batısı ve güneyinde kar ile yağmur etkili olurken Gaziantep kent merkezinde ise yoğun sis etkisini sürdürüyor.
GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te yoğun sis etkisini sürdürmeye devam ediyor
GAZİANTEP - Türkiye'nin batısı ve güneyinde kar ile yağmur etkili olurken Gaziantep kent merkezinde ise yoğun sis etkisini sürdürüyor.
Gaziantepliler 3 gündür yoğun sis ile uyanıyor. Kent merkezinde gece yarısından sonra başlayan sabaha kadar etkili olan sis, bugün de etkisini sürdürüyor. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi kent merkezinde 10-12 metrelere düşerken, bazı bölgelerde ise görüş 10 metrenin altına indi.
Yoğun sis trafikte aksamalara neden olurken, görüş mesafesinin düştüğü kent içindeki karayollarında trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.