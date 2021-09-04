Gaziantep'te "Yoğun Bakım Kovid-19 Tedavisi" çalıştayı düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gaziantep'te "Yoğun Bakım Kovid-19 Tedavisi" çalıştayı düzenlendi

Gaziantep'te 'Yoğun Bakım Kovid-19 Tedavisi' çalıştayı düzenlendi
Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal - Haberler | Sağlık

Gaziantep Sağlık İl Müdürlüğünce, "Yoğun Bakım Kovid-19 Tedavisi" çalıştayı düzenlendi.

Gaziantep Sağlık İl Müdürlüğünce, "Yoğun Bakım Kovid-19 Tedavisi" çalıştayı düzenlendi.

Gaziantep İl Sağlık Müdürü Ümit Mutlu Tiryaki, Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'nde düzenlenen çalıştayda, uzun bir aradan sonra bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yaşanan salgın dolayısıyla bu tür faaliyetleri ertelemek zorunda kaldıklarını belirten Tiryaki, programdan çıkacak sonuçların kendileri için önemli olduğunu, eksikliklerine katkı sağlayacağını kaydetti.

Tiryaki, yaklaşık 2 yıldır devam eden süreçten dolayı yaşanan olumsuzluklara değinerek, kurallarının aksatılmaması gerektiğine dikkati çekti.

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Prof. Dr. Necmettin Ünal da çalıştaya katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, koronavirüsün dünyayı inlettiğini, inletmeye de devam edeceğini söyledi.

Kovid-19'un global bir sorun olduğunu, global olarak çözülmesi gerektiğini ifade eden Ünal, kısa sürede çözülemeyeceğini bununla yaşamayı öğrenmekten başka çare olmadığını belirtti.

Koronavirüsün uzun yıllar sürebileceğini dile getiren Ünal, temel tedbirler ve aşılamanın önemine değindi.

Ünal, aşı karşıtlığı ve kararsızlık konusunda sosyal medyanın bilgi kirliliğine neden olduğuna dikkati çekerek, bazı kişilerin bu platformlarda insanları yanlış yönlendirdiğini, onlar için önlemler alınması gerektiğini ifade etti.

Çalıştaya, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanları Prof. Dr. Hafize Öksüz, Prof. Dr. Süleyman Ganidağlı, Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi Başhekimi Ertuğruk Kılıç, hekimler ve sağlık çalışanları katıldı.

Gaziantep'te 'Yoğun Bakım Kovid-19 Tedavisi' çalıştayı düzenlendi
Gaziantep'te 'Yoğun Bakım Kovid-19 Tedavisi' çalıştayı düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Yaşar Güler Mansur Yavaş Sultan Alparslan Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Demet Şener Derya Şensoy Aleyna Tilki
Spor Salih Uçan Mesut Özil Fatih Terim Alper Yılmaz Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Gaziantep'te "Yoğun Bakım Kovid-19 Tedavisi" çalıştayı düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.9.2021 16:15:41. #1.15#

title