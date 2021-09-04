Gaziantep'te "Yoğun Bakım Kovid-19 Tedavisi" çalıştayı düzenlendi

Gaziantep Sağlık İl Müdürlüğünce, "Yoğun Bakım Kovid-19 Tedavisi" çalıştayı düzenlendi.

Gaziantep Sağlık İl Müdürlüğünce, "Yoğun Bakım Kovid-19 Tedavisi" çalıştayı düzenlendi.

Gaziantep İl Sağlık Müdürü Ümit Mutlu Tiryaki, Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'nde düzenlenen çalıştayda, uzun bir aradan sonra bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yaşanan salgın dolayısıyla bu tür faaliyetleri ertelemek zorunda kaldıklarını belirten Tiryaki, programdan çıkacak sonuçların kendileri için önemli olduğunu, eksikliklerine katkı sağlayacağını kaydetti.

Tiryaki, yaklaşık 2 yıldır devam eden süreçten dolayı yaşanan olumsuzluklara değinerek, kurallarının aksatılmaması gerektiğine dikkati çekti.

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Prof. Dr. Necmettin Ünal da çalıştaya katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, koronavirüsün dünyayı inlettiğini, inletmeye de devam edeceğini söyledi.

Kovid-19'un global bir sorun olduğunu, global olarak çözülmesi gerektiğini ifade eden Ünal, kısa sürede çözülemeyeceğini bununla yaşamayı öğrenmekten başka çare olmadığını belirtti.

Koronavirüsün uzun yıllar sürebileceğini dile getiren Ünal, temel tedbirler ve aşılamanın önemine değindi.

Ünal, aşı karşıtlığı ve kararsızlık konusunda sosyal medyanın bilgi kirliliğine neden olduğuna dikkati çekerek, bazı kişilerin bu platformlarda insanları yanlış yönlendirdiğini, onlar için önlemler alınması gerektiğini ifade etti.

Çalıştaya, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanları Prof. Dr. Hafize Öksüz, Prof. Dr. Süleyman Ganidağlı, Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi Başhekimi Ertuğruk Kılıç, hekimler ve sağlık çalışanları katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal