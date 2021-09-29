Gaziantep'te yeni kurulan Çocuk Kalp Damar Cerrahisi Bölümünde ameliyatlar başladı - Haberler
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Gaziantep'te yeni kurulan Çocuk Kalp Damar Cerrahisi Bölümünde ameliyatlar başladı

AA / Feride Pelin İnal - Haberler | Sağlık
Gaziantep'te yeni kurulan Çocuk Kalp Damar Cerrahisi Bölümünde ameliyatlar başladı

Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde kurulan Kalp Damar Cerrahisi Bölümü hizmet vermeye başladı.

GAZİANTEP (AA) - Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde kurulan Kalp Damar Cerrahisi Bölümü hizmet vermeye başladı.

Gaziantep İl Sağlık Müdürü Ümit Mutlu Tiryaki, gazetecilere yaptığı açıklamada, göreve geldikleri ilk günden itibaren dünyanın gündeminin salgın olduğunu, olumsuzluklara rağmen kent için faydalı çalışmalar yapmaya çalıştıklarını belirtti.

Bugün yaptıkları çalışmaların meyvesini aldıklarını dile getiren Tiryaki, kentte ilk defa pediatri kalp damar cerrahisi alanında ameliyatlar gerçekleştirildiğine dikkati çekti.

İstanbul Dr. Siyami Ersek Hastanesinden Prof. Dr. Numan Ali Aydemir'in destekleriyle 3 günde 3 ameliyat yapıldığını aktaran Tiryaki, "İlimiz, pediatrik kardiyoloji kalp damar cerrahisi alanında ameliyatlar gerçekleştirecek duruma geldi. Sadece Gaziantep için değil çevresindeki diğer iller ve Suriye'ye de hizmet verebilecek durumdayız. Hastaları başka illere sevk ediyorduk. Bundan sonra büyük bölümünü çözecek duruma geleceğiz. İlimiz maalesef anne bebek ölümlerinde sıkıntılı. Bebek ölümlerinin başında da prematüreden sonra doğumsal kalp hastalıkları geliyordu. Şimdi ilimizde çözebilecek olmamız büyük avantaj sağlayacak." dedi.

Dr. Arif Selçuk ise açık kalp ameliyatı yapacak düzeye geldiklerini, 3 günde biri 8, diğeri 7 yaşında iki çocuk ile biri de 6 aylık bebeğe yapılan operasyonların başarılı geçtiğini dile getirdi.

Hastane Başhekimi Fatma Coşkun ise bölgeye hizmet vermeye çalıştıklarını, bölgenin en büyük yeni doğan bölümüne sahip devlet hastanesi olduklarını vurguladı.

Prof. Dr. Numan Ali Aydemir de Gaziantep'in yüksek doğum oranına sahip olduğuna dikkati çekerek "Doğum oranı yüksek. Aynı zamanda fazla göç alıyor. Yakın gelecekte hasta sevk etmeyen, kendi kendine yeten merkez olacak. Biz de elimizden geldikçe, gerektiği kadar destek olmaya devam edeceğiz. Tüm ekibimiz gerektiği zaman hazır olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

AA / Feride Pelin İnal - Son Dakika Haberleri
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