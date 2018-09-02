Gaziantep'te Yaz Spor Okulları Kapanış Şenliği

GAZİANTEP'te, Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenen ve 17 bin 331 öğrencinin katıldığı Yaz Spor Okulları'nın kapanış şenliği düzenlendi.

Fıstıklık Mahallesi'ndeki semt parkında düzenlenen şenliğe 8 farklı branşta 17 bin 331 öğrenci katıldı. Şenlik alanına basketbol ve futbol şov müsabakaları, geleneksel çocuk oyunları, beceri koordinasyon parkurları, refleks oyunları, eğlenceli yarışmalar ve yöresel gösteriler, sağlık tanıtım çadırı büyük renk kattı. Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Abdülkadir Gözegir ve Şehitkamil Halk Eğitim Merkezi Müdürü Suna Demir Sertpolat ile çok sayıda branşın il temsilcisinin katılımıyla düzenlenen şenlikte Yaz Spor Otkulları'na katılan öğrencilere sertifika verildi.

Törende konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Yaz Spor Okulları'na 17 bin 331 öğrencinin katıldığını belirterek, "2018 yılı Yaz Spor Okullarımızı 25 farklı spor tesisimizde 8 farklı branşta 17 bin 331 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirdik. Yaz Spor Okulları döneminde 17 binin üzerinde öğrencimizi spor alanlarında buluşturmanın, onların zamanlarını verimli bir şekilde değerlendirmelerine vesile olmuş olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Kurumlar arası işbirliğiyle organize ettiğimiz spor okullarımızda İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüzün, Gaziantep Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulumuzun çok değerli katkıları var. Spor okulu eğitimlerinin nitelikli şartlarda gerçekleştirilmesinde emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Sporcu öğrencilerimizin yaşam boyu spor faaliyetlerini sürdürmesi adına bundan sonraki süreçte çalışmalarımız büyük bir hızla sürecek. İnşallah bundan sonrada ay-yıldızlı bayrağımızla gazi şehrimizi, ülkemizi gururla temsil edecek şampiyonlar yetiştirmeye devam edeceğiz. Tüm sporcu öğrencilerimize kısa bir süre sonra başlayacak olan 2018-2019 eğitim-öğretim yılında başarılar diliyorum" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete ise öğrencilerin spora yönelmesi amacıyla projeler yürüttüklerini ifade ederek, "İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı tüm okullarımızda öğrencilerimizin sportif faaliyetlere katılım oranını arttırmak, sporcularımızın sağlıklı gelişimini sağlamak adına projeler yürütüyoruz. Bu bağlamda yerel yönetimlerimizin çalışmaları çok değerli. Şehitkamil Belediyemizi yıl boyunca spor alanında gerçekleştirdiği başarılı çalışmalardan dolayı gönülden kutluyorum. Yaz spor okullarında eğitim gören öğrencilerimizi kutluyorum. Onlara destek vererek yanlarında olan değerli öğrenci velilerimize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.