Gaziantep'te yaşayan Afganistan kökenli Türk vatandaşları yakınları için endişeli

Rusya'nın Afganistan'ı işgali sırasında 1982'de Pakistan üzerinden Türkiye'ye getirilen, Türk vatandaşı Gaziantep'teki Afganlar, ülkelerinde yaşanan gelişmeler hakkında televizyonlardan ve yakınlarıyla yaptıkları görüşmelerden bilgi alıyor.

Rusya'nın Afganistan'ı işgali sırasında 1982'de Pakistan üzerinden Türkiye'ye getirilen, Türk vatandaşı Gaziantep'teki Afganlar, ülkelerinde yaşanan gelişmeler hakkında televizyonlardan ve yakınlarıyla yaptıkları görüşmelerden bilgi alıyor.

Merkez Şehitkamil ilçesindeki Atakent Mahallesinde, "Afgan Evleri" diye bilinen bölgede yaşamlarını huzur içerisinde sürdüren Afganistan kökenli vatandaşlardan Abdulgafur Atak (65), AA muhabirine, Afganistan'da yaşanan savaştan ve zulümden kaçarak 1982'de Türkiye'ye geldiklerini söyledi.

O dönemde göç etmek zorunda kaldıklarını anlatan Atak, "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. İşçi emeklisiyim. İngilizce öğretmenliği yapan bir kızım var. Şu anda ben de amatör balıkçılık yapıyorum." dedi.

Afganistan'da yaşananları üzülerek takip ettiğini aktaran Atak, "Şu anda Afganistan'da yaşananlar çok kötü. Bölgedeki ülkeler lütfen oradan kaçanlara sahip çıksınlar. Görüştüğümüz yakınlarımız durumların iyi olmadığını söylüyor, kıtlık, susuzluk, açlık, sefalet var. Herkes rezil, kimse işine gücüne gitmiyor. Her taraf kapalı. Şu anda havalimanları bile kapalı." diye konuştu.

"Dualarımız onlarla"

Alime Yüce (48) de Afganistan'da yaşananların çok üzücü olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Biz buradayız ama hepimiz onlarla aynı şeyleri hissediyoruz. Dualarımız onlarla. İnşallah bu şer dediğimiz onlar için hayırdır. Temennimiz bu. Ülkenin normale dönmesini istiyoruz. Herkesin özgürce yaşamasını istiyoruz, kadınların çalışmasını istiyoruz. Birkaç sene önce gittim, iyiydi ama şu anda durumunu bilmiyorum. Televizyon izlediklerimiz kadarıyla bilgimiz var. Yine oradaki akrabalarımızla görüşüyoruz. Şu an için evlerinde beklediklerini ve ne olacağını bilmediklerini söylüyorlar ama yine de herkes diken üstünde."

Selahattin Altay (63) ise Afgan halkının endişeli olduğunu vurgulayarak, "Millet endişeli, nereye kaçalım diye düşünüyorlar. Göç etmek zorunda olan bu milletin suçu ne? Neden özgürce ülkelerinde yaşamaya devam etmesinler?" dedi.

İnsanların yiyecek bulmakta zorluk çektiğini dile getiren Altay, "Millet, bütün vilayetlerden göç etmeye çalışıyor. Yeterince yiyecek bulamadıklarını anlatıyorlar. Bütün resmi daireler kapalı, yaşayacak halleri kalmamış. Ne diyeceğimi bilmiyorum, endişeliyiz. Akrabalarımız orada, milletimiz, herkes perişan halde." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan