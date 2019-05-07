Gaziantep'te Yanan Depo Paniğe Neden Oldu

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, pide fırının üst katında bulunan depoda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yaralananın olmadığı yangın itfaiyenin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü

Yangın gece saatlerinde Atatürk Bulvarı'nda Halil Korkmaz'a ait pide fırının üst katındaki depoda çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangında, alevler kısa sürede tüm depoyu sardı. Alevleri gören komşuların ihbarı ile olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaralananın olmadığı yangında depo kullanılmaz hale geldi. Ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor. - Gaziantep

Kaynak: DHA