Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar - Haberler | Güncel
Gaziantep'te uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 4 zanlı tutuklandı.
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Gaziantep'te uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 4 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün kent genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 44 şüpheliye uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak ve satmak suçlamasıyla işlem yapıldı.
Bu kapsamda gözaltına alınan 5 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 4'ü tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar