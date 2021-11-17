Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
AA / Feride Pelin İnal - Haberler | Güncel
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, Barak Mahallesi'nde bir adrese düzenlediği operasyonda, 31 kilogram kubar esrar, 1 tabanca, 3 şarjör ve 554 fişek ele geçirdi.
Olayla ilgili gözaltına alınan zanlı hakkında yasal işlem başlatıldı.
AA / Feride Pelin İnal - Son Dakika Haberleri
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