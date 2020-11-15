Gaziantep'te tramvay raydan çıktı
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Gaziantep'te tramvay raydan çıktı

15.11.2020 17:24 | Son Güncelleme: 15.11.2020 17:50

Gaziantep'te bu yıl içinde ikinci kez tramvay raydan çıktı.

Gaziantep'te bu yıl içinde ikinci kez tramvay raydan çıktı. Şans eseri yaralanan olmazken, tramvayı kurtarma çalışmaları sürüyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziulaş firması bünyesinde hizmet veren ve Gar istasyonundan Karataş Mahallesi istikametine gitmekte olan tramvayın orta vagonu Yeditepe Mahallesi'nde raydan çıktı. Kazada herhangi bir yaralanma yaşanmazken, yolcuların bir kısmı yürüyerek, bir kısmı ise otobüsler yardımıyla gideceği bölgelere taşındı. Raydan çıkan tramvayı kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Kentte 27 Mayıs'ta ise Gar istasyonundan İbni Sina istasyonuna seyreden tramvay, Gaziamuhtarpaşa Bulvarı'nda raydan çıkmış, elektrik güç direğine çarparak durabilen tramvayda yolcu olmaması nedeniyle facia önlendi. Tramvay yaklaşık 6 saat süren çalışmanın ardından kurtarılmıştı.

-İHA-

Gaziantep'te tramvay raydan çıktı
Gaziantep'te tramvay raydan çıktı
Gaziantep'te tramvay raydan çıktı
Gaziantep'te tramvay raydan çıktı
Gaziantep'te tramvay raydan çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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