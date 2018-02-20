Gaziantep'te Trafik Kazası: 3 Yaralı
Gaziantep'te iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Gaziantep'te iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Şükür Topal idaresindeki 52 FL 833 plakalı otomobil ile Muhammet Durmaz yönetimindeki 33 SZ 747 plakalı otomobil Gaziantep- Oğuzeli karayolunun 8'inci kilometresinde çarpıştı.
Kazada, araçlarda bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.