Gaziantep'te Trafik Kazası: 3 Yaralı
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Gaziantep'te Trafik Kazası: 3 Yaralı

Gaziantep'te iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Gaziantep'te iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şükür Topal idaresindeki 52 FL 833 plakalı otomobil ile Muhammet Durmaz yönetimindeki 33 SZ 747 plakalı otomobil Gaziantep- Oğuzeli karayolunun 8'inci kilometresinde çarpıştı.

Kazada, araçlarda bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.

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