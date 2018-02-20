Gaziantep'te Trafik Kazası 3 Yaralı

Gaziantep'te, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Hasan Kalyoncu Üniversitesi kavşağında meydana geldi. Şehir merkezi yönüne ilerleyen Şükür Topal yönetimindeki 52 FL 833 plakalı otomobil, kavşaktan dönmek isteyen Muhammet Durmaz yönetimindeki 33 SZ 747 plakalı otomobile yandan çarptı. Sürücülerin yaralanmadığı kazada, Durmaz'ın kullandığı otomobilde bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 3 kadın yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda sağlık ve polis sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobildeki yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü. Yaralıların acil serviste yapılan müdahalenin ardından sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Otomobiller çekici yardımıyla otoparka çekilirken, polis her iki otomobil sürücüsünü ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.