Gaziantep'te Trafik Kazası: 1 Ölü, 14 Yaralı
Gaziantep'te hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, aralarında çocukların da bulunduğu 14 kişi yaralandı.
Gaziantep'te hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, aralarında çocukların da bulunduğu 14 kişi yaralandı.
Bektaş Yan idaresindeki 27 KD 309 plakalı otomobil, Sani Konukoğlu Bulvarı Tugay Kavşağı'nda Murat Koçak yönetimdeki 27 LT 781 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücü olay yerinde hayatını kaybetti, aralarında çocukların da bulunduğu 14 kişi yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Olay yerine gelen Bektaş Yan'ın yakınları sinir krizi geçirdi.