Gaziantep'te TIR kazası: 1 ölü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82. yıl dönümünde sevgi, saygı ve hasretle anıyoruz

Gaziantep'te TIR kazası: 1 ölü

10.11.2020 13:59 | Son Güncelleme: 10.11.2020 14:03
Gaziantep'te TIR kazası: 1 ölü

GAZİANTEP'te, önünde seyreden mısır yüklü TIR'a arkadan çarpan TIR'ın sürücüsü Yunus Taputanış (38), yaşamını yitirdi.

GAZİANTEP'te, önünde seyreden mısır yüklü TIR'a arkadan çarpan TIR'ın sürücüsü Yunus Taputanış (38), yaşamını yitirdi.

Kaza, dün gece Gaziantep- Şanlıurfa otoyolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi. Yunus Taputanış yönetimindeki 33 CHP 38 plakalı TIR, sürücüsü öğrenilemeyen 63 ACF 010 plakalı mısır yüklü TIR'a arkadan çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde TIR'da sıkışan sürücü Yunus Taputanış'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

TIR şoförü Yunus Taputanış'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından memleketi Silopi'de toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Gaziantep'te TIR kazası: 1 ölü
Gaziantep'te TIR kazası: 1 ölü
Gaziantep'te TIR kazası: 1 ölü
Gaziantep'te TIR kazası: 1 ölü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KANLI

İlgili Haberler

Trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
OTOMOBİL, TIR'IN ALTINA GİRDİ 1 ÖLÜ, 1 YARALI
OTOMOBİL, TIR'IN ALTINA GİRDİ 1 ÖLÜ, 1 YARALI
Son dakika haberi | İstanbul'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberi | İstanbul'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Fuat Oktay Özgür Özel İlham Aliyev Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın İkbal Gürpınar Münir Nurettin Selçuk
Spor Babel Falcao Erol Bulut Caner Erkin Dorukhan Toköz
Daha Fazla İstifa Karabağ Sosyal Medya Berat Albayrak
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gaziantep'te TIR kazası: 1 ölü - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.11.2020 14:06:15. #1.15#
title