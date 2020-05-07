Gaziantep'te tarlada yaralı bulunan leylek tedaviye alındı
07.05.2020 10:54 | Son Güncelleme: 07.05.2020 11:00
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaralı bulunan leylek tedaviye alındı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaralı bulunan leylek tedaviye alındı.
İlçeye bağlı Örtülü Mahallesi'nde pancar ekimi yaptığı tarlasını süren Gökhan Eroğlu, yaralı bir leylek buldu.
Eroğlu'nun aradığı Doğa Koruma ve Milli Parklar İslahiye Şefliği ekipleri leyleği teslim aldı.
Veterinerin ilk müdahalesini yaptığı leyleğin, Gaziantep Hayvanat Bahçesine gönderildiği, sağlığına kavuştuktan sonra doğaya salınacağı bildirildi.
Kaynak: AA