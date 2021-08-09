Gaziantep'te tahıl fabrikasında çıkan yangın korkuttu
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Gaziantep'te tahıl fabrikasında çıkan yangın korkuttu

Gaziantep'te tahıl fabrikasında çıkan yangın korkuttu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'te bir tahıl fabrikasında çıkan yangın, itfaiyenin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Gaziantep'te bir tahıl fabrikasında çıkan yangın, itfaiyenin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Yangında dumanlardan etkilenen iki işçi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangın, 3. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir tahıl fabrikasında medyan geldi. Edinilen bilgilere göre, işlenmiş susam kepeklerinin bulunduğu alanda yangın çıktı. İhbar üzerine OSB ve Büyükşehir Belediyesine bağlı 10 itfaiye aracı ile 2 ambulans bölgeye sevk edildi. Kısa sürede fabrikanın bulunduğu alana ulaşan ekipler, yangını büyümeden kontrol altına aldı. Dumandan etkilenen iki işçi ise yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Yangının çıktığı fabrikanın sahibi Abdulkadir Çıkmaz, yaptığı açıklamada herhangi bir olumsuzluğun olmadığını belirterek susam kepeklerinde oluşan yangının söndürüldüğünü kaydetti.

Yangının sönmesiyle itfaiye ekipleri fabrikadan ayrılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. - GAZİANTEP

Gaziantep'te tahıl fabrikasında çıkan yangın korkuttu
Gaziantep'te tahıl fabrikasında çıkan yangın korkuttu
Gaziantep'te tahıl fabrikasında çıkan yangın korkuttu
Gaziantep'te tahıl fabrikasında çıkan yangın korkuttu
Gaziantep'te tahıl fabrikasında çıkan yangın korkuttu
Gaziantep'te tahıl fabrikasında çıkan yangın korkuttu
Gaziantep'te tahıl fabrikasında çıkan yangın korkuttu
Gaziantep'te tahıl fabrikasında çıkan yangın korkuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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