Gaziantep'te Şüpheli Ölüm

Gaziantep'te kendisinden 10 gündür haber alınamayan 45 yaşındaki kişi, evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, merkez Şahinbey ilçesine bağlı Bey Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Ali Murat Kartal'dan haber alamayan komşuları, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Bunun üzerine olay yerine gelen ve yoğun koku üzerine eve gaz maskesiyle girebilen ekipler, Kartal'ın cesedini buldu.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Kartal'ın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.