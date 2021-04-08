Gaziantep'te şüpheli araçtan uyuşturucu ele geçirildi
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Gaziantep'te şüpheli araçtan uyuşturucu ele geçirildi

Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar - Haberler | Güncel
Gaziantep'te şüpheli araçtan uyuşturucu ele geçirildi

Gaziantep'te durdurulan şüpheli bir araçtan 445 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Uyuşturucudan yargılanan Ayşegül Çınar'ın başı eski sevgilisiyle dertte! Daha önce de tehdit edip bıçakla yaralamış

Gaziantep'te durdurulan şüpheli bir araçtan 445 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çağlayan Mahallesinde "dur" ihtarına uymayan bir aracı kovalamaca sonucu yakaladı.

Araç içerisinde 445 gram uyuşturucu madde ele geçiren ekipler, araçtaki H.A, İ.D, N.Y. ve R.D. hakkında yasal işlem başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

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