Gaziantep'te su güvenliği için çalışma başlatıldı
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Gaziantep'te su güvenliği için çalışma başlatıldı

Gaziantep'te su güvenliği için çalışma başlatıldı
Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal - Haberler | Güncel

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde "Gaziantep İli Kaynaktan Musluğa İçme ve Kullanma Suyu Güvenliği Planı'nın Hazırlanması Projesi" hayata geçirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde "Gaziantep İli Kaynaktan Musluğa İçme ve Kullanma Suyu Güvenliği Planı'nın Hazırlanması Projesi" hayata geçirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, proje kapsamında artan kuraklık ve pandemi sonrasında ön plana çıkan su yönetimi konusunda şehirde suyun kaynak bazında değerlendirilmesi, su kirliliklerin ileriye dönük tespit edilmesi, içme ve kullanma su sistemini tehdit edebilecek risklerin belirlenmesi, kaynaktan musluğa suyun her adımda izlenmesi amaçlanıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Bilal Dikmen, projenin tanıtımındaki konuşmasında, su kaynaklarının sınırlı olmasına rağmen ülkelerin gelişmelerine paralel olarak kullanılabilir temiz su kaynağına ihtiyacın her geçen gün arttığını ifade etti.

Sanayileşmeyle kaynaklar hızla azalırken ihtiyaçların da arttığını aktaran Dikmen, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla su sınırsız bir kaynak değildir. Ülkemiz, günümüzde su fakiri değilken, su zengini bir ülke de değildir. Su stresi altındadır. Yapılan bazı araştırmalar önümüzdeki dönemlerde muhtemel su sıkıntısı yaşan ülkeler arasına girebileceğimizi aktarıyor. Küresel iklim değişikliğinden de bu kaynaklarımız etkileniyor. O yüzden mevcut su kaynaklarının kalite ve miktarının korunması adına bütüncül ve etkin şekilde ilerlemek gerektedir. Mevcut şartlar dahilinde kaynaklarımızın sürdürülebilir bir yaklaşımla korumamız ve havza ölçeğinde yönetilmesi gerekiyor."

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de suyun medeniyet, hayat, bereket ve rahmet olduğuna dikkati çekti.

Su yönetiminin önemine değinen Şahin, "Bütün önemli kuruluşların çalışmalarında dünyayı bekleyen risk alanlarına bakıldığında bulaşıcı hastalıkların, su yönetiminin, iklim değişikliğinin en büyük sorun olduğunu söylüyor. Bize düşen de bu noktada koruyucu-önleyici tedbir olarak gerekli çalışmaların yapılması. İşte projemiz de bunun için önemli." ifadelerini kullandı.

Toplantıya AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Mehmet Sait Kirazoğlu, Müslüm Yüksel, GASKİ Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler ve kurum temsilcileri katıldı.

Gaziantep'te su güvenliği için çalışma başlatıldı
Gaziantep'te su güvenliği için çalışma başlatıldı
Gaziantep'te su güvenliği için çalışma başlatıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal

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